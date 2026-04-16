포항고 2학년 김민후, 전국요트대회 금메달… “성실함으로 만든 독보적 성과”

제38회 대통령기 전국시·도대항 요트대회 폐막, 고등부 신예 두각

'제38회 대통령기 전국시·도대항 요트대항 요트대회'가 지난 11~15일까지 변산해수욕장에서 성황리에 열렸다.

16일 대회 주최측에 따르면 이 대회 ILCA 7 남자고등부에서는 바람 변화 대응과 안정적인 경기 운영이 성적을 좌우한 가운데, 포항고 2학년 김민후 선수가 금메달을 차지하며 주목을 받았다.

포항고등학교 2학년에 재학 중인 김민후(오른쪽 두번째) 학생이 '제38회 대통령기 전국 시·도대항 요트대회 ILCA 7 남자고등부 종목'에서 금메달을 차지한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항고 제공

특히 김군은 상대적으로 어린 학생임에도 꾸준한 훈련과 성실한 준비 과정을 바탕으로 경쟁력을 입증했다.

포항고등학교 2학년에 재학 중인 김군은 '제38회 대통령기 전국 시·도대항 요트대회 ILCA 7 남자고등부 종목'에서 금메달을 차지하며 뛰어난 기량을 입증했다.

이번 대회는 전국 각 시·도를 대표하는 선수들이 참가한 권위 있는 대회로, 김민후 학생은 아직 2학년이라는 비교적 어린 나이에도 불구하고 안정적인 경기 운영과 뛰어난 집중력을 바탕으로 경쟁자들을 압도하며 정상에 올랐다.

제38회 대통령기 전국 시·도대항 요트대회에서 선수들이 힘차게 물길을 가르고 있다.

특히 김민후 학생은 경기 전반에서 흔들림 없는 페이스 유지와 상황 판단 능력을 보여주며, 단순한 기량을 넘어선 ‘경기 완성도’ 측면에서 높은 평가를 받았다.

대회 관계자들은 “기술적인 부분도 뛰어나지만 무엇보다 성실한 훈련 태도와 꾸준함이 만들어낸 결과”라고 평가했다.

김민후 학생은 평소 기본기 중심의 반복 훈련과 체계적인 자기관리로 실력을 쌓아온 것으로 알려졌다.

학업과 운동을 병행하는 가운데에서도 훈련 시간을 철저히 지키고, 경기 분석과 피드백을 성실히 수행하는 자세가 이번 성과로 이어졌다는 분석이다.

포항고 관계자는 “아직 성장 가능성이 매우 큰 선수로, 향후 전국 단위 대회뿐 아니라 더 높은 무대에서도 충분히 경쟁력을 갖출 것으로 기대된다”며 “성실함을 기반으로 한 꾸준한 발전이 가장 큰 강점”이라고 밝혔다.

대회 관계자는 “성실한 훈련을 바탕으로 한 젊은 선수들의 성장세가 두드러졌다”고 평가했다.

김민후 학생은 이번 성과를 발판으로 향후 더욱 높은 목표를 향해 도전을 이어갈 방침이다.