진보 80%·중도 63%가 ‘개헌 동시 투표’ 찬성 [6·3 지방선거 민심지도]

헌법개정 민심은



보수 47%도 개헌 국민투표 찬성

69% “李대통령 직무수행 잘한다”

유권자 10명 중 6명은 6·3 지방선거 때 헌법 개정을 위한 국민투표를 함께 실시하는 데 찬성하는 것으로 나타났다. 진보·중도층을 중심으로 개헌에 대한 지지세가 뚜렷했고, 보수층에서도 찬성 응답이 적지 않았다. 이재명 대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가도 과반을 차지하면서 정부에 우호적인 민심 흐름이 재차 확인됐다.

투표. 뉴스1

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼8일 인천·강원·경남, 8∼9일 대전·충남, 9∼10일 경기·부산, 10∼11일 서울·충북 총 9곳의 만 18세 이상 유권자 7234명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과, 응답자의 62%가 지방선거와 개헌 국민투표를 동시에 실시하는 데 찬성했다. 반대는 28%, 모름·응답거절은 11%였다.

지지 정당별로 보면 더불어민주당 지지자의 82%가 동시투표에 찬성했고, 국민의힘 지지자의 51%는 반대했다. 정치 성향별로는 찬성 여론이 전반적으로 높았다. 진보 성향 유권자의 80%, 중도 성향 유권자의 63%가 동시투표에 찬성했고, 보수 성향에선 찬성(47%)과 반대(45%)가 엇비슷했다. 이재명 대통령을 긍정적으로 평가할수록 동시투표 찬성 응답(75%)이, 부정적으로 평가할수록 반대 응답(59%)이 높았다.



선거 참여 의지가 높을수록 개헌 국민투표 동시 실시에 찬성하는 경향도 뚜렷했다. 이번 지방선거에 ‘반드시 투표할 것’이라고 답한 적극 투표층의 65%가 동시투표에 찬성했고, ‘아마 투표할 것’이라고 답한 소극 투표층에선 58%가 찬성했다. 투표 불참 의사를 밝힌 유권자 중에서는 찬성이 49%, 반대는 33%였다.

앞서 국민의힘을 제외한 여야 6개 정당은 지난 3일 부마민주항쟁과 5·18 민주화운동 이념 헌법 전문 명시, 계엄에 대한 국회 통제 강화, 지방분권 및 국가균형발전 명시 등을 골자로 한 헌법 개정안을 공동 발의했다. 이번 지방선거에서 개헌에 대한 국민투표가 실시되려면 다음 달 10일까지 국회 본회의에서 개헌안이 가결돼야 한다. 개헌안 의결 정족수(197명)를 충족하려면 국민의힘에서 10명 이상의 이탈표가 나와야 하는 상황이다.

이재명 대통령. 연합뉴스

한편 대통령 직무 수행에 대한 평가는 긍정이 부정을 두 배 이상 웃도는 것으로 조사됐다. 서울·인천·경기·강원·대전·충북·충남·부산·경남 9곳과 10∼11일 대구까지 10곳의 유권자 805명, 총 8039명을 대상으로 진행한 여론조사에서 응답자의 69%가 이 대통령이 직무 수행을 ‘잘하고 있다’고 답했다. ‘잘못하고 있다’는 25%, ‘어느 쪽도 아니다’는 2%, 모름·응답거절은 4%였다.