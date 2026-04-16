때 이른 초여름 더위 잠시 주춤, 낮 최고 21도 [내일 날씨]

주말, 낮 최고 28도 전망

사진=연합뉴스

때 이른 초여름 더위가 잠시 주춤할 전망이다. 이번 주말에는 대부분 지역이 고기압 영향권에 놓이면서 기온이 다시 올라갈 전망이다.

16일 가상청에 따르면 내일(17일) 기온은 아침 6~14도, 낮 17~21도로 평년(최저 3~11도, 최고 16~22도)과 비슷한 수준을 보이겠다.

17일은 전국이 대체로 흐린 가운데 제주와 남부지방, 충청을 중심으로 비가 내리겠다. 특히 제주는 강한 비와 바람이 동반되며 안전사고에 주의가 필요하다.

제주와 전남해안에는 새벽부터, 남부지방은 오전부터, 충청은 낮부터 비가 오겠다.

충청은 밤 대부분 그치지만 전북과 경북남부는 18일 새벽까지, 전남과 경남은 18일 아침까지 이어진다. 제주는 18일 오후까지 비가 계속될 것으로 보인다.

제주에는 집중호우가 예상된다. 17일 오전부터 18일 새벽 사이 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아질 수 있다. 제주산지는 최대 150㎜ 이상, 중산간은 120㎜ 이상의 많은 비가 예보됐다.

현재 제주산지에는 호우예비특보가 내려진 상태이며 17일 오전 중 정식 특보로 강화될 전망이다.

예상 강수량은 제주(북부 제외) 30~100㎜, 제주북부·광주·전남·경남서부 20~60㎜, 부산·울산·경남중부·경남동부 10~40㎜, 대구·경북남부 5~20㎜ 수준이다. 경북중부·북부와 울릉도·독도는 5㎜ 안팎, 충청은 5㎜ 미만으로 예상된다.

또 날이 맑아 낮과 밤 기온 차가 크겠다. 밤사이 지면에서 복사열이 빠져나가는 것을 막아주는 구름이 없다 보니 복사냉각이 잘 이뤄지면서 기온이 떨어질 것이기 때문이다.

토요일인 18일은 아침 최저기온이 8∼14도, 낮 최고기온이 18∼28도일 것으로 예상된다.

일요일인 19일은 아침 최저기온이 9∼14도이겠고 낮 최고기온은 20∼29도 전국적으로 20도가 넘겠다.

다만 기압계에 변동이 생기면서 다음 주는 주말만큼 기온이 높지는 않겠다. 20일부터 26일까지 기온은 아침 7∼14도, 낮 17∼26도일 것으로 전망된다.