세월호 12주기에 李 “국민 지켜내는 나라 만들 것”…與野도 “안전사회 만들겠다” [투데이 여의도 스케치]

정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

이재명 대통령이 16일 경기 안산 단원구 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에서 추도사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

①李대통령 “국민 지켜내는 나라 반드시 만들겠다”

이재명 대통령은 16일 경기도 안산 화랑유원지에서 진행된 ‘세월호 12주기 추모 기억식’에 참석했다. 역대 대통령 중 세월호 추모 행사에 참여한 것은 이 대통령이 처음이다.

이 대통령은 추도사에서 “어떠한 상황에서도 국민을 반드시 지켜내는 나라, 국가를 온전히 믿고 의지할 수 있는 나라를, 반드시 만들겠다”며 “이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 확신한다”고 밝혔다.

이 대통령은 “사랑하는 이를 잃은 깊은 슬픔 속에서도 그 절절한 기록을 하나하나 남기며, 더 안전한 사회를 만들기 위해 헌신해 오신 유가족 여러분께 고개 숙여 경의를 표한다”고 말했다. 이 대통령은 “오랜 세월 동안, 매일 같이 얼마나 큰 고통과 그리움을 감내해 오셨을지 감히 헤아리기 어렵다”며 “대한민국 대통령으로서, 무거운 책임을 통감한다”고 했다.

이 대통령은 “그날의 과오와, 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며, 다시는 같은 일이 반복되지 않도록, 그렇게 만들겠다고 다짐한다”고 말했다. 이 대통령은 “국가가 존재하는 이유는 바로 국민의 생명과 안전을 지키기 위함”이라면서 “생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다”고 약속했다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

②與한병도 “생명안전기본법 신속 처리할 것”

더불어민주당 한병도 원내대표는 당 정책조정회의에서 “오늘은 세월호참사 12주기”라며 “하늘의 별이 되신 304명의 희생자를 가슴 깊이 애도한다. 진실과 정의를 위해 분투하고 계신 유가족과 생존자 여러분께도 위로와 격려의 인사를 드린다”고 말했다.

한 원내대표는 “한강 작가는 소설 ‘소년이 온다’에서 ‘당신이 죽은 뒤 장례를 치르지 못해, 내 삶이 장례식이 됐다’고 썼다”며 “진실과 책임을 온전히 규명하지 못한 참사의 고통은 살아남은 우리 모두에게 이어지고 있다. 안타깝지만 세월호 이후에도 참사는 반복되고 있다”고 말했다.

한 원내대표는 “이제 민주당과 이재명정부가 그 악순환을 끊어내겠다”며 “안전을 국민의 기본권으로 규정하고 독립적 재난조사기구를 만드는 생명안전기본법을 최대한 신속하게 처리하겠다”고 밝혔다. 그는 “정부는 대통령 소속 국민생명안전위원회를 신설하기로 했다”면서 “당정이 함께 국민 생명을 최우선으로 하는 진짜 대한민국을 만들겠다”고 덧붙였다.

송언석 국민의힘 원내대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 이재문 기자

③野송언석 “무고한 생명 희생되지 않는 안전사회 만들 것”

국민의힘 최고위원회는 검은색 넥타이를 매고 묵념을 하며 최고위원회의를 시작했다.

국민의힘 송언석 원내대표는 “조금 전에 묵념을 올렸지만, 오늘은 세월호참사 12주기”라며 “우리 모두 그날의 충격을 잊을 수 없다. 국민께서 ‘그날 국가는 어디에 있었는가’라는 질문을 던졌고 우리는 오늘을 국민 안전의 날로 지정하며 사회 안전의 중요성을 되새기기로 결의했다”고 말했다.

송 원내대표는 “하지만 불행하게도 그 뒤로도 제천 스포츠센터 화재 참사, 이태원 참사, 무안공항 참사 같은 대형 참사의 비극이 끊이지 않았다”며 “오늘 세월호참사 12주기이자 국민 안전의 날을 맞이해 무고한 생명이 희생되지 않는 안전한 사회를 만들기 위해 노력할 것을 다시 한 번 다짐한다”고 했다.