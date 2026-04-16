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포스코이앤씨, ‘심리학’으로 현장 안전 관리…중앙대와 공동 연구

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신진영 기자 sjy@segye.com
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포스코이앤씨가 건설 현장 안전관리에 심리학을 도입한다. 기존처럼 시설과 장비만 보는 것이 아니라 근로자의 위험 인식과 행동까지 함께 살펴보겠다는 것이다.

 

포스코이앤씨 이동호 안전기획실장(가운데 왼쪽)과 중앙대학교 심리학과 학과장 현주석 교수(가운데 오른쪽) 등 관계자들이 협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 포스코이앤씨 제공
포스코이앤씨 이동호 안전기획실장(가운데 왼쪽)과 중앙대학교 심리학과 학과장 현주석 교수(가운데 오른쪽) 등 관계자들이 협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 포스코이앤씨 제공 

포스코이앤씨는 지난 14일 중앙대학교 심리학과와 ‘심리학 기반 위험인지 및 현장 안전성 증진 방안 연구’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

 

이번 협약은 안전관리 범위를 시설 중심에서 근로자의 인지와 행동까지 확대한 것이 핵심이다. 양측은 첫 단계로 포스코이앤씨 고유의 ‘세이프티 아이덴티티(Safety Identity·SI)’ 확립 연구에 들어간다. SI는 안전시설물의 색상과 형태 등 시각적 요소를 활용해 근로자가 직관적으로 위험을 인지하도록 유도하는 개념이다. 포스코이앤씨는 이번 연구 결과를 토대로 표준 안전디자인 기준을 마련해 현장에 적용하기로 했다.

 

이번 연구에는 중앙대 심리학과 정태연 교수 등 연구진이 참여하고, 오는 7월까지 진행될 예정이다. 포스코이앤씨 관계자는 “앞으로 근로자의 안전 행동을 유도하는 연구를 확대하며, 현장 관리자가 근로자와 효과적으로 소통할 수 있도록 돕는 ‘안전 코칭 프로그램’ 개발도 병행할 계획”이라고 말했다. 

 

이동호 포스코이앤씨 안전기획실장은 “안전사고 예방은 구성원의 위험 인식과 행동에 대한 이해에서 출발한다”며 “직관적으로 위험을 인지할 수 있는 환경을 조성해 누구나 안심하고 일할 수 있는 현장을 만들겠다”고 했다. 

신진영 기자

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