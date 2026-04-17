‘낮 최고 21도’ 초여름 더위 주춤…전국 곳곳 비소식 [오늘날씨]

낮 최저 6~14도·낮 최고 17~21도

금요일인 17일 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리면서 초여름 더위가 주춤하겠다.

낮 최고기온이 28까지 오르는 등 초여름 날씨를 보인 지난 16일 서울 서대문구 홍제천 인공폭포를 찾은 시민들이 더위를 식히고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 새벽부터 제주도와 전남 해안에, 오전부터 그 밖의 남부지방, 낮부터 충청권에 비가 내리다가 충청권은 밤에 대부분 그치겠다. 전북과 경북권남부는 오는 18일 새벽까지, 전남권과 경남권은 아침까지, 제주도는 오후까지 비가 이어지겠다.

지역별 예상 강수량은 △충청권 5㎜ 미만 △전라권 20~60㎜ △경상권 20~60㎜ △제주도 30~100㎜(많은 곳 150㎜)다.

당분간 기온은 평년(3~11도, 최고 16~22도)보다 높겠다. 이날 아침 최저 기온은 6~14도, 낮 최고 기온은 17~21도로 예측된다.

주요 도시별 아침 최저기온은 △서울 14도 △인천 13도 △춘천 10도 △강릉 10도 △대전 10도 △대구 8도 △전주 12도 △광주 12도 △부산 12도 △제주 15도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 20도 △인천 19도 △춘천 21도 △강릉 19도 △대전 21도 △대구 20도 △전주 20도 △광주 19도 △부산 19도 △제주 20도 등이다.

강풍특보가 발효된 제주도동부에서는 새벽까지 바람이 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 부는 곳이 있겠다. 그 밖의 제주도에서도 시속 55㎞의 강풍이 불겠다.

남해 및 제주앞바다에서는 바람이 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m까지 매우 높게 일겠으니 항해·조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다.

서해·남해·제주도해상에서는 일부 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.