"싸구려 도파민 채우려는 분들"…노엘, 빅나티·스윙스 공방 등판

래퍼 빅나티와 스윙스가 폭행 의혹과 저작인접권 매각 논란을 두고 공방을 벌이고 있는 가운데, 스윙스 레이블 소속 래퍼 노엘이 스윙스를 옹호하는 입장을 밝혔다.

노엘은 17일 소셜미디어에 장문의 글을 올려 스윙스를 둘러싼 정산 논란에 대한 자신의 생각을 전했다.

래퍼 노엘. 뉴시스, 노엘 인스타그램 캡처

이는 전날 빅나티가 스윙스가 소속 아티스트의 동의 없이 저작인접권을 팔았다는 취지로 주장하고, 이에 스윙스가 "내가 돈을 훔쳤으면 노엘과 양홍원 등이 나와 재계약을 했겠나"라고 반박한 직후 나온 글이다.

노엘은 해당 글에서 사건에 쏠린 대중의 관심을 "싸구려 도파민이나 채우려는 분들"이라고 표현하며 글을 시작했다.

그는 소속사의 정산 방식과 관련해 "연예인 표준계약서상으로 따져봤을 때 회사가 '평생' 정산을 해준다는 건 저희 회사가 굉장히 특이한 케이스이고, 보통은 계약 종료 후 2~3년이 대부분"이라며 "그 정산이 음원 수익에서 발생되는 돈을 분배해서 회사가 저희에게 주는 것이고, 당연한 일이 아님에 스윙스 형에게 그 부분에 대한 감사함이 항상 있다"고 적었다.

또 대중을 향한 해명 요구에 대해서도 "소위 연예인이란 이유만으로 회사의 운영방침을 혹은 개인적인 인간관계를 조목조목 밝히며 사람들에게 해명을 해주어야 하는 이유를 단 한 개도 모르겠다"고 밝혔다.

이어 "모두들 싸우지 않았으면 한다. 제가 할 수 있는 건 이게 최선"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>