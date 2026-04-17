강소라 “야채를 소처럼 먹어야”…체질 관리 비법 공개

배우 강소라가 야채를 주식으로 먹는 식단을 공개했다.

강소라는 지난 16일 공개된 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’의 콘텐츠에 출연해 식단에 대한 이야기를 나눴다.

‘조현아의 평범한 목요일 밤’

영상에서 강소라는 집안일 레벨 테스트에 대답하며 근황을 전했다. 그는 밀키트를 이용해 짜장면도 조리한다고.

이야기를 듣던 조현아는 “이렇게 말랐는데 짜장면 먹는다고 하는 거 약간 맘에 안 든다. 반대다”고 말했다.

그러자 강소라는 “나는 면을 안 먹는다. 면은 아이들 해주고, 양배추 등 야채를 위주로 먹는다”고 식습관을 전했다. “야채를 소처럼 먹어야 된다. 안 그러면 유지가 되지 않는다”고 말했다.

그는 자신의 체질에 대해서도 언급했다. “3일 살 찌면 복구를 위해 2주의 시간이 필요하다”고 고충을 털어놨다.

이 같은 습관 때문에 그는 평소 야채를 주식처럼 먹는다고 밝혔다. 강소라는 “쌀밥에 반찬을 먹는 게 아니고 양배추나 브로콜리에 먹는다”고 덧붙였다.

그는 야채를 잘 아는 듯한 모습을 보이기도 했다. 조현아가 “콜리플라워 같은 걸 먹냐”고 구체적으로 질문하자, 그는 “콜리플라워는 가스 많이 차면 먹으면 안된다”고 상세히 답했다. 그러면서 조현아에게 브로콜리를 추천했다.

강소라는 지나치게 엄격한 관리보다는 현실적인 접근을 권했다. 된장찌개에 브로콜리를 넣어먹는 등 이야기가 나오자 그는 인정하며 “제가 한식을 너무 좋아하니까 밥처럼 먹는다”고 말했다.

야채는 많이 먹어도 되니 밥공기가 아니라 사발에 음식을 담아 식사 한다고. 그는 “내가 폭식하고 과식할 수 있는 건 걔밖에 없다. 또 야채는 데치거나 쪄야한다. 그래야 포만감이 오래간다”고 전했다.