삼전·SK하닉 장 초반 동반 약세…TSMC 조정 여파

반도체 '투톱' 삼성전자와 SK하이닉스가 17일 장 초반 나란히 약세를 보이고 있다. 간밤 뉴욕증시에서 TSMC 등 글로벌 반도체주가 단기 조정을 보인 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 이날 삼성전자는 22만1000원에 거래를 시작해 오전 9시22분 기준 전 거래일 보다 0.46% 내린 21만6500원에 거래되고 있다.

SK하이닉스도 115만9000원에 거래를 시작해, 같은시각 0.74% 내린 114만6500원을 가리키고 있다.

대만 TSMC는 사상 최대 실적을 발표했음에도 전날 뉴욕증시에서 3.11% 하락했다. 앞서 TSMC는 지난 분기 순이익이 전년 대비 58% 증가한 5725억 대만달러(약 182억달러·약 26조8000억원)를 기록해 시장 예상치(5433억 대만달러)를 웃돌았다고 밝혔다.

엔비디아는 0.26% 내리며 약세를 나타냈고 마이크론은 0.22% 오르며 보합권에서 등락을 보였다. 반면 마이크로소프트(MS)는 2.20% 상승하며 강세로 거래를 마쳤다.

서상영 미래에셋 연구원은 "TSMC는 예상을 상회한 실적과 가이던스 등을 발표했지만 최근 주가 상승에 따른 차익 실현 매물 출회와 함께 향후 성장률 둔화 가능성에 대한 경계 심리가 반영되며 하락했다"고 설명했다.

다만 메모리 수요는 여전히 견조한 흐름을 이어가고 있다는 평가다.

김동원 KB증권 연구원은 "중동의 지정학적 불확실성에도, 2분기 메모리 수요가 AI 서버 중심으로 1분기 대비 한층 강화되며 시장 기대치를 크게 상회하고 있다"면서 삼성전자에 대해 "2분기 영업이익은 전년대비 16배 증가한 77조원(영업이익률 50%)으로 추정된다"면서 "보수적인 2분기 가격 전망을 고려해도 실적의 추가 상향 가능성은 충분할 전망"이라고 분석했다.

<뉴시스>