젊은작가상 수상작품집 인기 몰이…30대가 주요 독자

‘젊은작가상 수상작품집’이 젊은 독자들을 중심으로 인기를 얻고 있다.

17일 교보문고가 발표한 4월 둘째 주 베스트셀러 순위에서는 ‘제17회 젊은작가상 수상작품집’이 출간과 함께 종합 7위로 진입했다. 대상작인 김채원의 ‘별 세 개가 떨어지다’를 비롯한 7편이 수록된 올해 작품집도 주로 젊은 독자들의 사랑을 받고 있다. 집계에 따르면 이 책 전체 구매 독자 중 30대가 37.2%로 가장 많았다. 40대와 20대가 각각 22.5%, 22.4%다. 성별로는 여성 독자가 남성의 약 2배다.

젊은작가상은 문학동네가 한 해 동안 발표된 등단 10년 이하 작가들의 중·단편소설 중에서 가장 뛰어난 7편을 선정해 주는 상이다. 젊은 작가들의 우수작이 엄선된 수상작품집에 두터운 마니아 독자층이 형성돼 매년 출간 즉시 베스트셀러 순위에 오른다.

이번 순위에선 영화 원작 소설인 앤디 위어의 ‘프로젝트 헤일메리’가 4주 연속 1위를 지켰다. ‘아르테미스’(15위), ‘마션’(26위)까지 위어의 ‘우주 3부작’이 동반 역주행을 보였다.