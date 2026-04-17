모두의연구소, 고용노동부 ‘AI캠퍼스’ 선정... "실무 밀착형 4대 핵심 과정으로 AI인재 양성"

국내 대표 AI 혁신 교육 기관인 모두의연구소(대표 김승일)가 고용노동부와 직업능력심사평가원이 주관하는 ‘K-디지털 트레이닝(K-Digital Training) AI 캠퍼스’ 운영기관으로 최종 선정됐다고 17일 밝혔다.

‘AI캠퍼스’는 단순한 교육 과정을 넘어 대학·기업·훈련기관이 협력해 산업 현장의 수요를 즉각적으로 반영하는 캠퍼스형 모델이다. 모두의연구소는 이번 사업 선정을 통해 자사의 AI교육 커뮤니티 인프라와 실무 프로젝트 중심의 교육 역량을 결집한 고도화된 AI인재 양성 체계를 구축하게 됐다.

모두의연구소 AI캠퍼스는 급변하는 산업 트렌드와 기업들의 기술 수요를 정밀 분석하여 설계된 4대 핵심 교육 과정을 중심으로 운영된다.

주요 교육 과정은 ▲데이터 기반의 의사결정 역량을 극대화하는 ‘AI데이터 인텔리전스 과정’ ▲생성형 AI시대의 핵심 기술인 ‘AI에이전트 서비스 개발자 과정’ ▲제조업 현장의 디지털 전환(DX)을 선도할 ‘제조 혁신 피지컬AI 과정’ ▲기업의 AI보안을 책임질 ‘기업용 프라이빗 AI구축가 과정’으로 구성된다.

이번 교육의 핵심은 모두의연구소만의 ‘프로젝트 기반 학습’이다. 교육생들은 단순 이론 습득을 넘어 실제 산업 현장의 데이터를 다루고, 기업 현안을 해결하는 프로젝트를 수행한다. 특히 각 분야 현업 전문가들이 멘토로 참여해 기술적 깊이를 더하고, 수료 후 즉시 현장에 투입 가능한 수준의 실무 역량을 배양하는 데 집중한다.

모두의연구소 관계자는 “이번 AI 캠퍼스 선정은 인공지능이 산업 전반에 스며드는 'AI Everywhere' 시대에 발맞춰, 각 산업군이 절실히 필요로 하는 전문 인력을 공급하기 위한 중요한 발판”이라며, “특히 피지컬AI와 AI보안, 에이전트 서비스 등 특화된 트랙을 통해 대한민국 AI산업의 경쟁력을 한 단계 높이는 인재들을 배출하겠다”고 밝혔다.

한편, 모두의연구소 AI 캠퍼스 참여 교육생에게는 ▲교육비 전액 국비 지원 ▲출석률에 따른 월별 훈련수당 지급 ▲최신 GPU 인프라 및 실습 환경 제공 ▲전담 커리어 코치의 1:1 취업 지원 서비스 등 다양한 혜택이 제공된다.

교육 과정별 상세 모집 요강은 모두의연구소 공식 홈페이지 및 '아이펠(AIFFEL)' 홈페이지를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.