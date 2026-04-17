김용 "대법까지 기다려라? 정치檢 논리"…재보선 의지 거듭 피력

원조 친명 김영진 반대에 "단순 논리…檢 사건조작에 4년 공백"

"대장동, 李대통령 악마화 과정…2022년 대선 때 '정권 훔쳐가'"

더불어민주당 내 원조 친명(친이재명)계인 김영진 의원이 김용 전 민주연구원 부원장의 국회의원 재보선 출마에 사실상 반대한 가운데 이재명 대통령 측근인 김 전 부원장이 17일 재차 출마 의지를 피력했다.

대장동 일당으로부터 금품을 받은 혐의로 법정 구속됐다가 지난 2025년 보석으로 석방된 김용 전 민주연구원 부원장이 지난 13일 국회에서 가진 기자간담회에서 검찰 기소의 부당함에 대해 설명하고 있다. 연합뉴스

김 전 부원장은 17일 KBS 라디오에서 6·3 지방선거와 동시에 진행되는 재보선과 관련, 사회자가 '법적 리스크를 정리하고 출마하면 안 되는지'를 묻자 "만약 대법원이 3년, 5년, 10년 동안 판결하지 않으면 가만히 있어야 하느냐"고 반문했다.



이어 "일반 사건처럼 대법원 판결이 날 때까지 기다리라 하는 것은 정치 검찰의 논리"라며 "검찰이 사건을 조작해 현실 정치를 했던 김용이라는 사람이 4년 동안 공백이 있었다"고 말했다.



그는 김영진 의원이 전날 라디오에서 '대법원 판결을 앞둔 후보자를 공천했던 예가 없다'고 언급한 데 대해선 "역사적으로 대선 후보를 잡기 위해 검찰이 측근들을 무고하게 사냥한 일이 없었다"며 "단순한 논리로 역대 이런 일(공천)이 없었다는 것은 맞지 않는다"고 반박했다.



출마 희망 지역에 대해선 "마음 속에 가고 싶은 곳이 있지만, 당이 전략적으로 배치하는 문제가 있기에 어디를 가고 싶다고 말할 시점이 아니다"라고 말을 아꼈다.



'경기도가 아닌 지역을 제안하면 수용할지'를 묻자 "당의 어떤 결정이라도 응할 생각"이라며 "이 대통령이 경기도지사일 때 보좌해 경기도를 누구보다 잘 알고 있기에 경기도에서 선정해주지 않을까 기대한다"고 답했다.



대장동 개발 민간업자 일당으로부터 금품을 받은 혐의로 항소심에서 실형을 선고받은 김 전 부원장은 이번 재보선 출마 의사를 꾸준히 밝히고 있다. 정치권에선 그의 출마지로 경기 안산갑, 평택을, 하남갑 등이 거론된다.



한편 김 전 부원장은 전날 국회 국정조사 청문회에 출석한 이원석 전 검찰총장을 두고선 "밑에 있던 검사들을 마치 비호하는 발언을 계속하는 것을 보고 상당히 안타까웠다"고 말했다.



또 "개인적으론 2022년 대선 결과를 '정권을 훔쳐 갔다'고 표현한다"며 "대장동 (수사) 등은 이 대통령을 악마화해 선거 이익을 보기 위한 과정"이었다고 했다.

<연합>