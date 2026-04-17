정청래, 용산서 '서울 현장최고위'…"尹 용산시대 마감"

정청래 더불어민주당 대표가 17일 용산에서 현장 최고위를 열고 "윤석열 용산 시대를 과감히 청산하고 새로운 용산 시대를 열고자 한다"고 밝혔다.

정 대표는 "용산은 한때 대통령실 졸속 이전으로 큰 생채기를 입은 곳"이라며 "이제 용산 불안의 시대가 막을 내렸다. 대통령실이 청와대로 복귀하며 용산은 완전히 용산구민의 품으로 돌아왔다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 17일 서울 용산구 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 정원오 당 서울시장 후보에게 당 점퍼를 입혀주고 있다. 왼쪽은 한병도 원내대표. 뉴시스

최고위에는 6·3 지방선거 민주당 서울시장 후보로 선출된 정원오 후보도 참석했다. 정 대표는 정 후보에게 직접 파란색 점퍼를 입혀주고 "더 살기 좋은 서울을 위해 힘써 달라는 당부를 담았다"고 했다.

정 대표는 "정 후보는 이재명 대통령이 유능함을 인정하고 민주당이 공인하며 성동구민이 극찬한 검증된 일꾼"이라며 "서울 유일의 3선 구청장이자 성동의 기적을 이끌어 낸 성공한 행정가"라고 했다.

이어 "정 후보가 이재명 정부의 실용주의 정신을 계승해 시민이 주인인 서울, 더 발전할 서울을 만들 적임자라고 확신한다"며 "이런 실력자를 서울시장 후보로 세워 참으로 든든하다"고 했다.

정 후보는 이날 "이제는 지방정부의 실력을 교체해야 할 때"라며 "중앙정부의 실력은 이미 교체됐다. 이제 지방정부 차례"라고 했다. 아울러 "민주당이 원팀으로 반드시 승리하겠다"고 했다.

한편 이날 최고위는 강태웅 민주당 용산구청장 후보 선거사무소에서 열렸다. 정 대표는 "강 후보는 도시행정 경력만 30년에 달하는 베테랑"이라며 "정원오와 강태웅은 서울과 용산을 바꿀 최고의 드림팀 원팀"이라고 했다.

<뉴시스>