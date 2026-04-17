[포토] 반전 매력의 '번트 비프버거' 입력 : 2026-04-17 12:51 이재문 기자 구글 네이버 유튜브 17일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 신메뉴 ‘번트 비프버거’를 선보이고 있다. 롯데리아는 '삐딱한 천재'로 불리는 이찬양 셰프와 협업을 통해 '번트 비프버거'를 출시했다. /2026.04.17./이재문 기자 17일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 신메뉴 ‘번트 비프버거’를 선보이고 있다. 롯데리아는 '삐딱한 천재'로 불리는 이찬양 셰프와 협업을 통해 '번트 비프버거'를 출시했다. /2026.04.17./이재문 기자 17일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 신메뉴 ‘번트 비프버거’를 선보이고 있다. 롯데리아는 '삐딱한 천재'로 불리는 이찬양 셰프와 협업을 통해 '번트 비프버거'를 출시했다. 이재문 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이재문 이슈 나우 더보기 박수홍, 딸 재이 어린이집 대신 가정보육… "매일 체험 가능" 이상해 "나는 죄인, 집안 망쳤다고"…고교 중퇴의 한 풀어내