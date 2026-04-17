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[포토] 반전 매력의 '번트 비프버거'

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이재문 기자
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17일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 신메뉴 ‘번트 비프버거’를 선보이고 있다. 롯데리아는 &#39;삐딱한 천재&#39;로 불리는 이찬양 셰프와 협업을 통해 &#39;번트 비프버거&#39;를 출시했다. &#47;2026.04.17.&#47;이재문 기자
17일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 신메뉴 ‘번트 비프버거’를 선보이고 있다. 롯데리아는 '삐딱한 천재'로 불리는 이찬양 셰프와 협업을 통해 '번트 비프버거'를 출시했다. /2026.04.17./이재문 기자
17일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 신메뉴 ‘번트 비프버거’를 선보이고 있다. 롯데리아는 &#39;삐딱한 천재&#39;로 불리는 이찬양 셰프와 협업을 통해 &#39;번트 비프버거&#39;를 출시했다. &#47;2026.04.17.&#47;이재문 기자
17일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 신메뉴 ‘번트 비프버거’를 선보이고 있다. 롯데리아는 '삐딱한 천재'로 불리는 이찬양 셰프와 협업을 통해 '번트 비프버거'를 출시했다. /2026.04.17./이재문 기자

17일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델들이 신메뉴 ‘번트 비프버거’를 선보이고 있다. 롯데리아는 '삐딱한 천재'로 불리는 이찬양 셰프와 협업을 통해 '번트 비프버거'를 출시했다. 

이재문 기자

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