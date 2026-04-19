국립공원공단, 교통약자 차량 이동 서비스 개시

17일부터 26일까지 예약 가능

기후에너지환경부 산하 국립공원공단이 장애인·고령자 등 교통약자 대상으로 주요 명소까지 차량 이동을 지원하는 서비스를 운영한다.

국립공원공단은 이달 30일부터 11월22일까지 ‘교통약자 차량 이동 서비스’를 운영한다고 17일 밝혔다.

이는 장시간 도보 이동 등으로 국립공원 이용이 어려운 교통약자가 주요 명소를 보다 쉽게 방문할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 지난해 시범운영을 거쳐 국민 수요와 체감도 확인한 뒤 올해 운영 규모를 확대한 것이다.

서비스는 북한산·무등산 등 11개 국립공원 내 14개 명소에서 운영된다. 교통약자와 동반가족이 함께 이용할 수 있다.

참여신청은 이날부터 26일까지 국립공원 예약시스템을 통해 가능하다.

추첨을 통해 총 500팀(팀당 최대 6명)을 선정한다. 1인당 최대 2회까지 이용할 수 있다. 추첨 결과는 27일 발표한다. 잔여분에 대해선 선착순 접수로 진행한다.

다만 탐방객이 집중되는 성수기나 기상 악화 시에는 안전을 위해 서비스를 운영하지 않는다. 국립공원별 여건에 따라 서비스가 제한될 수 있다. 예약 전에는 공지사항을 반드시 확인해야 한다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “이번 서비스는 교통약자의 탐방 접근성을 실질적으로 개선하는 대표적인 포용적 탐방사업”으로 “누구나 국립공원의 가치를 누릴 수 있는 탐방환경을 지속적으로 만들어 가겠다”고 했다.