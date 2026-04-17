與정청래 “尹 용산 시대 청산하고 새로운 용산 시대 열겠다”

더불어민주당 정청래 대표는 17일 서울 용산에서 “윤석열 용산 시대를 과감히 청산하고 새로운 용산 시대를 열고자 한다”고 밝혔다. 6·3 지방선거 최대 격전지로 꼽히는 서울 탈환을 위해 용산 공략에 나선 것으로 풀이된다.

정 대표는 용산구청장 후보 선거사무소에서 현장 최고위원회의를 열고 “용산은 한때 대통령실 졸속 이전으로 큰 생채기를 입은 곳”이라며 “이제 용산 불안의 시대가 막을 내렸다. 대통령실이 청와대로 복귀하며 용산은 완전히 용산구민의 품으로 돌아왔다”고 했다.

더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 용산구 민주당 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 오른쪽은 민주당 정원오 서울시장 후보. 연합뉴스

◆鄭 “정원오, 더 발전할 서울 만들 적임자”

최고위에는 6·3 지방선거 서울시장 민주당 후보로 선출된 정원오 후보도 참석했다. 정 대표는 정 후보에게 직접 파란색 점퍼를 입혀주고 “이재명 대통령이 유능함을 인정하고 민주당이 공인하며 성동구민이 극찬한 검증된 일꾼”이라면서 “서울 유일의 3선 구청장이자 성동의 기적을 이끌어 낸 성공한 행정가”라고 추켜세웠다. 또 “정 후보가 이재명 정부의 실용주의 정신을 계승해 시민이 주인인 서울, 더 발전할 서울을 만들 적임자라고 확신한다”며 “이런 실력자를 서울시장 후보로 세워 참으로 든든하다”고 했다.

마이크를 넘겨받은 정 후보는 “이제는 지방정부의 실력을 교체해야 할 때”라며 “중앙정부의 실력은 이미 교체됐다. 이제 지방정부 차례”라고 했다.

정 대표는 용산구청장 선거에 출마한 민주당 강태웅 후보에 대해서도 “강 후보는 도시행정 경력만 30년에 달하는 베테랑”이라며 “정원오와 강태웅은 서울과 용산을 바꿀 최고의 드림팀 원팀”이라고 강조했다.

◆“李, 진실이 이길 것이란 믿음 입증시켜”

정 대표는 대장동 개발사업 민간업자 남욱 씨의 국정조사 증언 관련 “결국 진실이 이길 것이란 믿음을 입증시켜줘서 이재명 대통령께 고맙다”고도 했다.

대장동 민간업자 남욱 변호사가 지난 16일 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사특별위원회에서 열린 대장동·위례 개발비리 및 김용 전 민주연구원 부원장 관련 의혹 사건에 대한 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

그는 “어제 대장동 사건 국정조사에서 남욱 변호사의 증언은 듣는 이로 하여금 피를 거꾸로 솟게 한다”며 “소위 배를 갈라 장기를 어쩌고저쩌고했던 협박과 가족사진을 보여주며 회유했던 검찰의 야비함과 잔인성에 두렵고 치가 떨렸을 것”이라고 말했다. 앞서 남씨는 전날 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사’에서 2022년 서울중앙지검 구치감에서 조사받을 당시 검사로부터 ‘배를 갈라서 장기를 다 꺼낼 수도 있고 환부만 도려낼 수 있다’, ‘우리 목표는 하나다. 잘 생각해 보라’는 말을 들었다고 주장했다.

정 대표는 “진작에 검찰 수사권을 완전히 박탈했어야 했다”며 “이번 국조를 지켜보며 검찰에 손톱만큼이라도 수사권을 줘선 안 되겠다고 다짐했다”고 강조했다. 그는 “남씨 증언처럼 ‘이재명 기소’라는 목표 아래 검찰의 모진 탄압과 억울함을 어떻게 견뎌냈을까”라며 이 대통령을 향해 “잘 버티고 잘 견뎌주셔서 정말 고맙다”고 말했다.