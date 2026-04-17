美 가수 데이비드, 10대 소녀 살해 혐의로 체포

지난해 9월 자신 소유 명의 차량서 부패한 시신 발견

미국의 싱어송라이터 데이비드(d4vd)가 지난해 자신의 차 안에서 숨진 채 발견됐던 14세 소녀를 살해한 혐의로 경찰에 체포됐다고 AP통신이 17일(현지시간) 보도했다.



AP에 따르면 로스앤젤레스(LA) 경찰은 이날 성명을 통해 데이비드를 살인 사건 수사 과정에서 체포해 구금했다고 밝혔다.

싱어송라이터 데이비드. EPA연합뉴스

경찰은 오는 20일 그를 로스앤젤레스 카운티 지방검찰청에 송치할 예정이다.



데이비드는 지난해 9월 발생한 14세 소녀 사망 사건과 관련해 조사를 받아왔다.



당시 LA 경찰은 견인소에 보관돼있던 차량에서 악취가 난다는 신고를 받고 출동했다가 트렁크에서 부패한 14세 소녀의 시신을 발견했다.



이 소녀는 2024년 4월부터 실종 신고가 돼 있었으며, 시신이 심각하게 부패해 장기간 차량 내부에 있었던 것으로 전해졌다.



이 차량은 할리우드 주택가에 방치돼있다 견인된 상태였는데, 소유주가 데이비드로 확인되면서 그에 대해서도 비공식적으로 수사가 진행돼왔다.



당시 LA 경찰국 대변인은 데이비드의 차량에 대한 도난 신고가 접수된 바는 없다고 밝힌 바 있다.



데이비드의 변호인단은 데이비드가 이 소녀를 살해하지 않았다며 무죄를 주장하고 있다.



데이비드는 인디록과 R&B, 로파이 팝 등을 절묘하게 조화한 음악으로 Z세대 사이에서 인기를 얻어왔다.



지난해 시신이 발견됐을 당시에는 첫 정규 앨범을 발매하고 북미와 유럽 투어 공연을 진행하던 중이었다.

<연합>