中, 日자위대 대만해협 진입에 “위험한 음모…다카이치 발언 잘못”

중국이 일본 자위대 함정의 대만해협 진입을 두고 “전례 없는 도발”이라며 강하게 반발했다. 대만 문제를 둘러싼 중·일 갈등이 이미 고조된 상황에서, 중국은 이번 사안을 자국 주권과 안보를 위협하는 노골적인 무력 시위로 규정했다.

궈자쿤 대변인. EPA 연합뉴스

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 일본 자위대 함정의 대만해협 진입에 대한 질문을 받고 “이는 평화와 안정을 파괴하려는 위험한 음모를 드러낸 것으로, 전례 없는 도발”이라고 비판했다. 그는 “중국 군대는 이미 법과 규정에 따라 해당 함정에 필요한 조치를 취했다”고 말했다.

궈 대변인은 특히 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 관련 발언을 문제 삼았다. 그는 “다카이치 총리의 잘못된 대만 관련 발언은 이미 중·일 관계에 심각한 충격을 줬다”며 “이런 상황에서 일본이 자위대 함정을 대만해협에 보내 무력을 과시하고 의도적으로 도발한 것은 잘못 위에 또 잘못을 더한 것”이라고 주장했다.

이어 “이 같은 행위는 중·일 관계의 정치적 기반을 훼손하고, 중국의 주권과 안보를 심각하게 위협한다”며 “중국은 이에 단호히 반대하며 일본 측에 엄정한 교섭을 제기했다”고 밝혔다.

중국은 최근 일본 내에서 중국인을 겨냥한 각종 위협 사건도 중·일 갈등과 연결해 비판하고 있다. 지난달 말 사회관계망서비스(SNS)를 통해 자위대를 자칭한 인물이 폭파 협박을 하는 등 일본 내에서 중국인을 대상으로 한 테러 위협이 이어진 데 대해, 궈 대변인은 “일본 내 ‘신형 군국주의’가 지역 평화를 위협하는 화근이 되고 있다”고 주장했다. 또 “잇달아 발생한 사건들은 성격이 매우 악질적이며, 현재 일본 사회가 안고 있는 여러 심층 문제를 드러낸다”며 “일본 자위대는 사실상 통제 불능 상태에 빠졌다”고 비난했다.

양국 관계는 지난해 11월 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 급속히 냉각됐다. 중국은 일본에 대해 여행 자제령을 내리고, 일본산 수산물 수입 재개 방침도 철회하는 등 압박 수위를 높여왔다. 관영 매체들 역시 일본 내 중국인 대상 위협 사건을 집중 보도하며 일본 정부의 반성과 재발 방지를 거듭 요구하고 있다.

중국 국방부도 이날 뉴질랜드군 초계기의 서해·동중국해 활동을 문제 삼으며 경고 수위를 높였다. 장샤오강 중국 국방부 대변인은 정례 브리핑에서 뉴질랜드군 P-8A 포세이돈 대잠초계기 1대가 중국 측 경고에도 서해와 동중국해에서 빈번하게 근접 정찰 활동을 벌였다며, 중국 측이 대응 조치를 취하고 엄정한 교섭을 제기했다고 밝혔다.

장 대변인은 “뉴질랜드 측 행위는 중국의 주권과 안보를 해치고 해상·공중에서 우발적 충돌을 초래할 위험이 크다”며 오해와 오판을 피해야 한다고 주장했다. 또 대만 당국이 발표한 ‘올해 1분기 중국 군용기의 대만 주변 비행 420회 이상’이라는 수치에 대해서는 “대만은 중국 영토의 불가분의 일부”라며 “국가 주권과 영토 완전성을 수호하기 위한 것으로 완전히 정당하고 합리적”이라고 말했다.

그러면서 “대만 민진당 당국이 중국군의 활동을 왜곡·선전하며 전쟁 불안을 조장하고 대만 주민을 겁주고 있다”며 “‘대만 독립’ 세력이야말로 대만해협 평화를 해치는 근본 원인”이라고 주장했다.