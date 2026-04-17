배민B마트, 역대 분기 최대 성과 달성…주문 수 37% ↑

배달의민족(이하 배민) 즉시배달 장보기 서비스 배민B마트(이하 B마트)가 주문 즉시 받아볼 수 있는 빠른 배달을 실현하고 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하면서 국내 장보기 플랫폼의 입지를 한층 넓혀 가고 있다.

배민 운영사 우아한형제들은 B마트의 올해 1분기 주문 수, 고객 수, 거래액 등 주요 성장 지표가 역대 분기 기준 사상 최대 성과를 달성했다고 17일 밝혔다.

배달의민족 제공

1분기 B마트 주문 수는 전년 동기 대비 37% 증가했다. 같은 기간 고객 수와 거래액도 각각 22%, 36% 늘었다. 이전 분기 대비로도 주문 수는 27%, 고객 수는 21% 증가했다.

같은 기간 B마트 누적 주문 고객 수는 800만명에 이르고, 월 3회 이상 B마트를 통해 장을 보는 고객도 전년 동기 대비 54%가 증가하는 등 B마트만의 신속하고 편리한 장보기 경험이 소비자에게 높은 만족감을 주고 있는 것으로 분석된다.

무엇보다 이번 역대 분기 성과 달성에는 신선식품, 가공식품, 생활용품 등 상품 카테고리를 지속적으로 확대하며 고객들이 B마트를 ‘메인 장보기 플랫폼’으로 인식하게 된 점이 주효했다.

특히 소비자가 자주 찾는 신선식품 매출이 전년 동기 대비 50% 이상 증가했다. B마트가 일상적인 장보기 플랫폼으로 자리 잡으면서 관련 수요가 크게 확대된 것으로 분석된다.

이와 함께 B마트는 PB상품, 뷰티 등 상품 영역을 다변화하며 고객층을 넓히고 양적, 질적 성장을 동시에 추진하며 내실을 다졌다.

B마트에서만 판매하는 자체브랜드(PB)상품 ‘배민이지’는 제품군(SKU) 수를 전년 동기 대비 20%를 늘려 라인업을 강화했다. 배민이지는 즉석조리식품, 가공식품, 생수 등으로 990원 균일가 상품을 늘리고, 수산, 정육 등 신선식품과 생활용품까지 취급 범위를 확대한 결과 올해1분기 매출이 전년 동기 대비 98% 증가했다.

우아한형제들 이효진 커머스부문장은 “B마트만의 빠른 배달과 경쟁력 있는 상품들이 고객의 좋은 반응을 얻으며 역대 최대 분기 성과를 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 점진적인 지역 확장과 차별화 된 고객 혜택을 제공하며 성장을 이어갈 것”이라고 밝혔다.