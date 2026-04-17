극우 총리의 현실 타협? "다카이치, 한·중 고려 야스쿠니 봄 제사 불참 가닥"

다카이치 사나에 일본 총리가 한·중과 갈등을 고려해 야스쿠니신사의 봄 제사인 예대제(例大祭) 기간 중 참배를 보류할 것이라는 관측이 나오고 있다.

다카이치 사나에 . AFP연합뉴스

17일 지지통신이 소식통을 인용한 보도에 따르면 다카이치 총리는 21일부터 23일까지 열리는 야스쿠니신사의 예대제에서 참배를 보류하는 방향으로 조율에 들어간 것으로 알려졌다. 이 매체는 이번 결정이 한국과 중국 등을 배려한 것으로 보인다고 추측했다. 교도통신도 “외교 문제를 피하기 위해 보류할 것이라는 의견이 정부에서 나오고 있다”며 “역대 총리들처럼 (참배는 하지 않고) 공물을 봉납할 가능성이 있다”고 전했다.

이번 봄 예대제는 다카이치 총리가 취임 후 처음 맞는 야스쿠니 신사의 대형 참배 기간이어서 그의 행보가 일본에서도 주목받고 있다. 극우 성향인 다카이치 총리는 과거 봄과 가을 예대제, 일본 패전일인 8월15일에 정기적으로 야스쿠니신사를 참배해왔다. 2024년 자민당 총재 선거 기간에는 총리로 취임할 경우 야스쿠니 신사를 참배하겠다고 공언하기도 했다. 그러나 정작 자민당 총재로 취임한 뒤 총리 취임을 앞둔 10월 가을 예대제때 참배는 하지 않고 공물 대금을 사비로 봉납했다. 이어 총리 취임 후 첫 예대제도 참배를 건너뛸 가능성이 커졌다.

기하루 미노루 관방장관은 이날 기자회견에서 다카이치 총리의 야스쿠니 신사 봄 제사 참배 여부에 대해 “총리 자신이 적절히 판단할 것”이라고 답했다.

야스쿠니 신사는 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만6000여 명의 영령을 추모하는 시설이다. 그중 90％에 가까운 약 213만3000위는 태평양전쟁과 연관돼 있으며 특히 극동 국제군사재판(도쿄재판)에 따라 처형된 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범들이 합사돼 있다.

교도통신에 따르면 각료 가운데 모테기 도시미쓰 외무상, 가네코 야스시 국토교통상, 마키노 다카오 부흥상, 마쓰모토 히사시 디지털상은 올해 봄 예대제 기간 중 참배하지 않겠다고 현지 언론의 질문에 답했다. 반면 기하라 미노루 관방장관, 하야시 요시마사 총무상, 마쓰모토 요헤이 문부과학상, 우에노 겐이치로 후생노동상, 아카자와 료세이 경제산업상, 이시하라 히로타카 환경상, 오노다 기미 경제안보상은 “적절히 판단할 것”이라며 명확히 답하지 않았다. 고이즈미 신지로 방위상은 참배 여부는 밝히지 않았지만 “나라를 위해 고귀한 목숨을 희생하신 분들에게 애도의 마음을 올리고 존경의 뜻을 표하는 것은 당연하다”고 입장을 밝혔다. 고이즈미 방위상도 다카이치 총리처럼 그동안 수차례 야스쿠니 신사를 참배해온 정치인이다.