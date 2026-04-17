이란 “호르무즈 개방” 선언했지만…트럼프 “이란 봉쇄 조치 100% 유지”

이란이 레바논과 이스라엘의 휴전에 따라 호르무즈해협을 완전 개방하겠다고 선언했다.

아바스 아라그치 이란 외부장관. 신화연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외무장관은 17일(현지시간) 자신의 엑스(X) 계정에 “레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 선언했다. 다만, 그가 언급한 휴전 기간이 미국 동부시간을 기준으로 한 21일까지인 미국과 이란의 휴전인지, 이날부터 시작된 이스라엘과 레바논 간 열흘간 휴전인지는 명확하지 않다.

다만, 아라그치 장관은 “(호르무즈를 통과하는 상선은) 이란 항만해사청이 앞서 공지한 ‘조정된 경로’를 따라야 한다”면서 이란군이 해협에 대한 통제는 지속하겠다고 시사했다. 이란 측이 공지한 호르무즈 해협 통항 경로는 오만 무산담과 가까운 기존 항로가 아닌 이란 라라크섬 옆을 지난다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

이란의 발표에 도널드 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 “호르무즈해협은 완전히 개방되어 있으며, 모든 선박의 통행이 가능하고 정상적인 항해에 문제가 없다”고 밝혔다. 그러나, 그는 “이란과의 협상이 100% 완료될 때까지는 이란에 한해 해군 봉쇄 조치가 전적으로 유지될 것”이라고 밝혔다.