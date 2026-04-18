트럼프 “영구 개방” vs 이란 “한시적”…호르무즈 불확실성 여전

‘레바논 휴전’에 맞춰 이란이 호르무즈해협을 개방하기로 한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 개방이 영구적이라고 주장했다. 이번 개방이 휴전 기간동안 ‘한시적’으로만 이어질 것이라는 이란의 주장과 배치되는 내용이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이란은 호르무즈 해협을 다시는 절대 폐쇄하지 않기로 합의했다”며 “이 해협은 더는 세계를 상대로 한 무기로 활용되지 않을 것”이라고 밝혔다. 그는 별도의 트루스소셜 게시글에서는 “세계에 위대하고 훌륭한 날”이라고 적기도 했다.

그러나 이러한 트럼프 대통령의 주장은 이날 이란 측의 이날 발표와는 다소 차이가 있다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스(X)에 “레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 밝힌 바 있다. 아라그치 장관은 ‘남은 휴전 기간’이 미국과 이란 사이의 휴전인지, 이스라엘과 레바논 사이의 휴전인지 불분명하게 표현했지만 해협 개방이 한시적으로 이뤄진다는 취지만큼은 명확히 밝혔다.

심지어 이란의 이번 개방 선언은 완전한 것이 아니라 ‘조건부’로 이루어졌다. 이란군 고위 당국자는 국영 IRIB 방송에 해협 통과 대상을 상선 등 비군사용 선박으로 한정했고, 이 역시 이슬람혁명수비대(IRGC)의 허가를 받아야 한다는 조건을 달았다.

아바스 아라그치 이란 외무장관. 신화연합뉴스

호르무즈해협이 일단 개방됐지만, 이날 양측의 발표 내용이 세부적으로 차이를 보이고 있어 해협 통항을 둘러싼 불확실성은 여전히 남게 됐다.

트럼프 대통령이 이날 이란의 발표를 환영하면서도 미군이 해협에서 취하고 있는 이란에 대한 해상 봉쇄를 풀지 않겠다고 한 것도 해협 개방 지속에 영향을 미칠 수 있다. 이란 국가안보최고위원회(SNSC) 측 소식통은 이란 파르스 통신에 “해상 봉쇄가 계속될 경우 이를 휴전 위반으로 간주할 것이며 이 경우 호르무즈해협의 통행로를 즉각 다시 폐쇄할 것”라고 밝혔다.