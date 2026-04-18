[속보] “내가 갈 수도 있다”…트럼프, 이란 협상 주말 타결 ‘승부수’

핵심 쟁점 대부분 정리…“하루·이틀 내 합의 가능” 발언

호르무즈 해협 항행 허용·중동 긴장 완화 신호 맞물려

파키스탄 2차 협상 전망 속 “직접 참석” 가능성까지 언급

“내가 직접 갈 수도 있다.”

AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 미국과 이란 간 협상이 이번 주말 이어지며, 핵심 쟁점이 대부분 정리돼 조기 타결 가능성이 크다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 애리조나주 ‘터닝포인트 USA’ 행사장으로 이동하던 중 기자들과 만나 “결과는 지켜봐야 하지만 긍정적으로 보인다”며 “협상은 계속 진행 중이고, 주말(18~19일)에도 이어질 것”이라고 말했다.

이어 “레바논을 포함해 많은 긍정적인 일이 일어나고 있다”고 덧붙였다. 이는 자신의 중재로 이스라엘과 레바논 간 열흘간 휴전이 발효된 상황을 염두에 둔 발언으로 해석된다. 이란 역시 “남은 휴전 기간 동안 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 밝힌 상태다.

트럼프 대통령은 앞서 Axios와의 전화 인터뷰에서 “이란은 만나길 원하고, 합의를 원한다”며 “회담은 이번 주말 열릴 가능성이 크고, 하루나 이틀 내 합의에 도달할 수 있다”고 말했다.

또 Bloomberg 인터뷰에서는 “주요 쟁점은 대부분 정리됐다. 매우 빠르게 진행될 것”이라며, 이란 핵 프로그램 중단 여부에 대해 “기간 제한 없이, 무기한”이라고 강조했다.

Reuters와의 인터뷰에선 미국이 이란 지하시설에 직접 접근해 농축 우라늄 등 ‘핵 찌꺼기’를 제거, 조기에 회수할 수 있다고 밝혔다.

다만 미국이 이란에 200억달러를 지급한다는 일부 보도에 대해선 “완전히 사실이 아니다. 금전 거래는 없다”고 일축했다.

이번 2차 협상은 중재국인 Pakistan에서 열릴 가능성이 크다. 트럼프 대통령은 “누가 협상을 이끌지는 아직 결정되지 않았지만, 내가 직접 갈 수도 있다”고 말했다.

앞서 지난 11일 파키스탄에서 열린 1차 협상에는 JD Vance 부통령이 미국 측 대표로 참석했다.