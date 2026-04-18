손연재 "육아하면서 옷 핏 이상해져"…살 빠지는 산후 운동 추천

전 리듬체조 국가대표 손연재가 골반 교정과 다이어트에 좋은 산후 운동을 소개했다.

16일 손연재는 자신의 유튜브 채널에 '손연재의 출산 후 뱃살 회복 10분 루틴 (초보자용)'이라는 제목의 영상을 올렸다.

손연재는 "임신과 출산으로 벌어진 골반은 그냥 둔다고 돌아오지 않는다"며 "골반 스트레칭은 꾸준히 해주는 게 좋다. 나도 운동선수였지만 은퇴한 지 10년이 넘었기 때문에 몸이 일반인과 똑같다"고 운을 뗐다.

그러면서 "요즘 육아하면서 운동을 소홀히 하니까 점점 핸드폰 보면서 자세가 나빠지고 옷 핏도 이상해지더라"며 "겨드랑이가 너무 뭉치고 거북목과 라운드숄더가 심해졌다"고 털어놨다.

이어 손연재는 일상에서 할 수 있는 간단한 산후 운동과 호흡법 몇 가지를 설명했다. 먼저 손연재는 일상에서 쉽게 따라 할 수 있는 '폼롤러 스트레칭'을 소개했다. 폼롤러를 등에 세로로 대고 누운 뒤 팔을 직각으로 벌리면 가슴 근육이 이완되고, 만세 동작 후 팔꿈치를 옆구리 쪽으로 당기면 말린 어깨와 굽은 등을 효과적으로 펼 수 있다. 특히 배꼽 뒤에 폼롤러를 가로로 두고 누워 무릎을 바깥으로 천천히 열어주는 동작은 허리와 골반 주변의 긴장을 완화하는 데 효과적이다.

또 손연재는 벌어진 갈비뼈를 닫고 복부 탄력을 되찾아주는 '흉곽 호흡법'을 강조했다. 이는 양손을 갈비뼈 위에 올린 뒤, 숨을 들이마시며 흉곽을 앞뒤와 양옆으로 넓게 팽창시키고 내쉴 때는 공기를 끝까지 짜내듯 뱉는 호흡법이다. 손연재는 "흉곽도 근육이라 매일 연습을 해야 한다"며 "흉곽호흡을 했을 때 사이즈 차이가 되게 많이 날 것"이라고 전했다.

마지막으로 그녀는 벌어진 복직근 회복을 위해 '데드버그' 자세를 추천했다. 데드버그는 바닥에 등을 완전히 밀착시킨 채 무릎을 90도로 들어 올리고, 양다리를 번갈아 내리는 동작이다. 손연재는 "출산 후에는 골반 근육이 헐거워진 상태라 무리하게 체중을 싣기보다 허리가 바닥에서 뜨지 않도록 주의해야 한다"고 당부했다.

<뉴시스>