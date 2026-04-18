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효연 "19년째 숙소 생활 중, 수입 없으면 눈치 보여"

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그룹 소녀시대 효연이 숙소 생활에 대한 속내를 밝혔다.

 

17일 유튜브 채널 '할명수'에는 효연이 게스트로 출연해 박명수와 이야기를 나눴다.

 

이날 효연은 "아직도 숙소 생활을 하고 있다. 내년이면 20년 차가 된다"며 "편안하게 쉴 수 있고, 맛있는 밥도 제공해주니 좋다"고 말했다.

 

이에 박명수는 "아이돌 역사에 남을 것 같다. 웬만하면 독립해서 자기만의 공간을 만들어야 하는데 아직도 숙소 생활을 하는 건 처음 듣는다"고 물었다.

 

효연은 SM 입사 당시를 떠올리며 "처음 계약할 때 제2의 엄마처럼 돌봐주겠다고 했는데 지금까지 잘 보살펴주고 계신다"고 답했다.

 

그러면서 "저는 저축만이 살 길이라고 생각한다"고 덧붙였다.

 

다만 "가끔 수입이 없을 때는 눈치가 보이기도 한다. 내가 여기 있어도 되는 건가 싶다"고 솔직한 심경을 전했다.

 

박명수가 "멤버 중 다시 숙소 생활을 했으면 하는 사람이 있냐"고 묻자 효연은 "누구도 받아주고 싶지 않다"고 단호하게 답했다.

 

그는 "친구가 새벽 늦게 드라마 촬영을 마치고 (숙소에) 들어오면 도둑이 든 줄 알고 놀란다. 누가 들어와도 반갑지는 않을 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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