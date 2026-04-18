서울숲 달리고 들른다…883만 러너 붙잡는 성수 ‘러닝 거점’ 경쟁

서울숲을 달린 뒤 자연스럽게 들르는 공간이 하나 더 생겼다. 성수동에 문을 연 ‘무신사 런 서울숲’이다. 매장을 목적지로 삼기보다, 달리기의 동선 안에 편입된 형태에 가깝다.

무신사 제공

국내 러닝 인구가 빠르게 늘면서 관련 유통 방식도 변하고 있다.

18일 문화체육관광부와 국민체육진흥공단에 따르면 2023년 기준 주 1회 이상 달리기를 하는 인구는 약 883만명으로 추정된다. 운동을 넘어 일상 소비와 결합되는 흐름이 뚜렷해졌다는 해석이 나온다.

이 같은 변화는 단순한 ‘운동 인구 증가’를 넘어 소비 방식 자체를 바꾸고 있다는 점에서 주목된다. 러닝화와 기능성 의류를 중심으로 관련 시장 규모도 빠르게 커지고 있으며, 구매 이전에 직접 체험하려는 수요가 늘고 있다는 분석이다.

최근 개장한 ‘무신사 런 서울숲’은 이러한 흐름을 반영한 사례로 꼽힌다. 매장은 2층, 약 80평 규모로 구성됐으며, 오픈 직후부터 러닝을 마친 방문객들이 자연스럽게 유입되는 모습이 이어졌다. 단순 방문이 아니라 ‘러닝 이후 들르는 공간’으로 작동하는 점이 특징이다.

이곳에서는 나이키, 아디다스, 아식스, 살로몬, 호카 등 주요 브랜드 제품을 취급하지만, 진열 기준은 브랜드가 아니다. 안정화, 쿠셔닝, 레이싱, 트레일 등 ‘용도’ 중심으로 나뉜다.

이는 러닝 입문자가 빠르게 늘어난 시장 구조와 맞닿아 있다. 브랜드 충성도보다 ‘나에게 맞는 기능’을 먼저 찾는 소비가 늘면서, 제품 선택 기준 역시 바뀌고 있다는 의미다.

오프라인 매장의 역할도 달라지고 있다. 단순 판매를 넘어 체험 기능이 강화되는 추세다. 일부 제품은 대여해 실제 코스를 달려볼 수 있고, 풋 스캐닝을 통해 발 형태를 분석하는 서비스도 제공된다. 구매 전 비교와 검증을 거치는 과정이 자연스럽게 매장 안으로 들어온 셈이다.

입지 역시 전략적으로 해석된다. 서울숲 초입이라는 위치는 러닝 코스와 매장을 연결하는 역할을 한다. 매장 내부에서는 서울숲과 한강을 잇는 코스 정보도 함께 제공되며, 러닝-카페-매장으로 이어지는 소비 동선이 형성되는 모습이다.

이러한 흐름 속에서 성수 일대는 기존 패션·카페 중심 상권에서 ‘러닝 라이프스타일’ 중심지로 확장되는 조짐을 보이고 있다.

특정 브랜드 매장이 아니라, 여러 브랜드와 체험 요소가 결합된 공간이 늘고 있다는 점도 특징이다.

업계에서는 러닝 인구 증가와 함께 이 같은 체험형 오프라인 공간이 점차 확대될 것으로 보고 있다.

단순히 물건을 구매하는 곳이 아닌 달리고 경험한 뒤 선택하는 방식이 하나의 표준으로 자리 잡고 있다는 분석이다.

업계 한 관계자는 “러닝 시장은 단순히 제품을 구매하는 단계에서 벗어나, 직접 경험하고 비교한 뒤 선택하는 구조로 빠르게 이동하고 있다”며 “코스와 매장을 연결한 체험형 공간이 향후 오프라인 유통의 중요한 경쟁 요소가 될 가능성이 크다”고 말했다.