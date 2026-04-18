“로제 와인이 이렇게 다양하다고?”...당신이 몰랐던 ‘진짜 프로방스’ [최현태 기자의 와인홀릭]

<로제 와인의 고향 프로방스② 주요 산지별 캐릭터>

CIVP 핵심 산지 3곳서 생산량 96% 차지

‘로제 와인 심장’은 꼬뜨 드 프로방스

5개 세부 산지(DGC) 마다 남다른 매력

프로방스 로제. 프로방스와인협회 인스타그램

프로방스 와인은 꼬뜨 드 프로방스, 코토 댁상 프로방스, 코토 바루아 앙 프로방스 등 3개 AOP(Appellation d’Origine Protégée·원산지보호명칭)가 전체 생산량의 96%를 차지합니다. 이중 꼬뜨 드 프로방스가 핵심으로 전체 생산량의 75%를 책임지며 5개의 세부산지(DGC, Dénominations Géographiques Complémentaires, 세부지리적명칭)로 구성됩니다. 특히 1955년 프랑스 국립원산지명칭통제위원회(INAO)는 꼬뜨 드 프로방스의 와이너리 중 역사와 품질이 뛰어난 곳들을 선정해 ‘크뤼 클라세(Cru Classé)’ 지위를 부여했습니다. 보르도의 그랑크뤼 클라세 등급 분류와 유사한 개념이지만, 프로방스에서는 오로지 꼬뜨 드 프로방스에만 크뤼 클라세 와이너리가 있습니다. 최초 23개 샤토와 도멘이 선정됐고 현재는 포도밭 매각과 폐업 등으로 18개 생산자만 이 타이틀을 유지합니다. 크뤼 클라세는 특정 와인이나 포도밭이 아니라 생산자에게 부여되기 때문에 생산자가 만드는 모든 화이트, 레드, 로제 와인에 크뤼 클라세를 사용할 수 있습니다.

프로방스 핵심 AOP와 DGC. 프로방스와인협회

꼬뜨 드 프로방스 포도밭. 프로방스와인협회

프로방스와인협회(CIVP·Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence)가 3개 핵심 AOP를 관리하며 프로방스 로제 와인의 품질 혁신을 이끌고 있습니다. 또 CIVP에 속하지는 않지만 방돌(Bandol), 카시(Cassis), 벨레(Bellet), 팔레트(Palette), 레 보 드 프로방스(Les Baux-de-Provence), 피에르베르(Pierrevert) 등 6개 독립 AOP에서도 로제 와인 등을 생산합니다.

프로방스 핵심 3개 산지 현황 2022년 기준. 프로방스와인협회

꼬뜨 드 프로방스 현황 2026년 자료 기준. 프로방스와인협회

◆꼬뜨 드 프로방스(Côtes de Provence)/프로방스 와인의 심장

프로방스 전체 생산량의 75%를 담당하는 명실상부한 ‘프로방스 와인의 심장’으로 전 세계 프리미엄 로제 와인 시장의 기준점을 제시합니다. 최근 꼬뜨 드 프로방스는 단순한 양적 성장을 넘어서 각기 다른 토양과 기후를 가진 5개의 세부 산지를 DGC로 분류, 품질 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 꼬뜨 드 프로방스의 가장 큰 매력은 ‘다양성’으로 광활한 면적만큼 토양의 구성과 기후 조건이 크게 달라 다양한 캐릭터를 지닌 로제 와인을 만들어 냅니다. 이를 ‘테루아의 모자이크’로 부릅니다.

생트 빅투아르 포도밭. 프로방스와인협회

<5개 DGC>

▶생트 빅투아르(Sainte-Victoire)/석회암이 빚은 강인한 우아함

화가 폴 세잔이 사랑했던 생트 빅투아르 산 기슭에 위치한 이 곳은 척박한 석회암 토양이 특징입니다. 이 지질학적 특성은 와인에 팽팽한 긴장감과 신선한 산미를 부여하며, 기분 좋은 스파이시한 풍미를 더합니다. 특히 구조감이 탄탄해 로제 와인으로서는 보기 드문 뛰어난 장기 숙성 잠재력을 자랑합니다.

프레쥐스 포도밭. 프로방스와인협회

▶프레쥐스(Fréjus)/화산재와 해풍이 만든 실크의 미학

지중해 해안선과 맞닿은 프레쥐스는 고대 화산 활동으로 형성된 독특한 토양 위에서 탄생합니다. 바다에서 불어오는 시원한 해풍은 포도가 천천히 익도록 도와주며, 이는 와인 속에 붉은 과실의 집약된 향을 가둡니다. 입안을 감싸는 부드럽고 실키한 질감은 프레쥐스 로제만의 독보적인 인장입니다.

라 론드 포도밭. 프로방스와인협회

▶라 론드(La Londe)/바다의 숨결을 머금은 짭조름한 미네랄

해안가에 인접한 편암(Schist) 지대인 라 론드는 연간 강수량이 매우 적은 척박한 환경입니다. 역설적으로 이런 조건은 포도에 놀라운 응축미를 선사합니다. 한 모금 마시는 순간 느껴지는 강렬한 풍미와 피니시에서 툭 터지는 짭조름한 미네랄 터치는 마치 지중해의 파도를 마시는 듯한 청량함을 줍니다.

피에르푀 포도밭. 프로방스와인협회

▶피에르푀(Pierrefeu)/붉은 점토가 선사하는 완벽한 밸런스

내륙 깊숙한 계곡에 자리 잡은 피에르푀는 철분이 풍부한 붉은 점토와 자갈 토양이 주를 이룹니다. 피에르푀 로제는 프로방스 로제의 정석이라 불릴 만큼 조화롭습니다. 풍부하고 달콤한 과실 향이 입안을 가득 채우면서도, 섬세하고 우아한 결을 잃지 않는 완벽한 균형미를 보여줍니다.

노트르담 데 장쥬 포도밭. 프로방스와인협회

▶노트르담 데 장쥬(Notre-Dame des Anges)/전설을 써 내려가는 신예 산지

가장 최근인 2019년 승인된 산지로 프로방스의 중심부, 모르(Maures) 산맥 인근에 위치합니다. 역사는 짧지만 품질은 압도적입니다. 울창한 숲과 보존된 자연 환경 속에서 자란 포도는 깊고 진한 풍미와 벨벳처럼 부드러운 질감을 머금어 현대적인 로제 와인의 정점을 보여줍니다.

꼬또 덱상 프로방스 현황 2026년 기준. 프로방스와인협회

꼬또 덱상 프로방스 포도밭. 프로방스와인협회

◆꼬또 덱상 프로방스(Coteaux d’Aix-en-Provence)/미스트랄이 빚은 생동감의 정수

프로방스 서부 지역에 위치한 이 산지는 지리적으로 론(Rhône) 밸리와 맞닿아 있어, 북쪽에서 불어오는 강력한 찬 바람인 ‘미스트랄(Mistral)’의 영향을 가장 직접적으로 받습니다. 이 강풍은 포도밭의 습기를 제거해 병충해를 막아줄 뿐만 아니라, 포도의 산도를 선명하게 유지시키는 역할을 합니다. 꼬또 덱상은 일반적인 꼬뜨 드 프로방스보다 한층 더 섬세하고 균형 잡힌 품질을 갖췄다는 평가를 받습니다. 특히 갓 짜낸 자몽과 같은 신선한 시트러스 향이 입안을 가득 채우며, 톡 쏘는 듯한 활기찬 스타일은 식전주로서 최고의 찬사를 받습니다. 석회질 토양이 주는 깔끔한 뒷맛은 꼬또 덱상 로제 와인의 품격을 한 단계 높여줍니다.

꼬또 바루아 앙 프로방스 2026년 자료 기준. 프로방스와인협회

◆꼬또 바루아 앙 프로방스(Coteaux Varois en Provence)/고지대 테루아가 만든 단단한 구조감

프로방스 내륙 고지대에 자리 잡은 산지로 해안가와는 전혀 다른 기후 조건을 지닙니다. 평균 고도가 높아 낮에는 뜨거운 태양 아래 포도가 무르익고, 밤에는 서늘한 기운이 감도는 뚜렷한 일교차가 특징입니다. 이런 환경 덕분에 이곳의 포도는 다른 지역보다 수확 시기가 늦으며, 그만큼 긴 시간 동안 복합적인 풍미를 축적합니다. 늦게 수확된 포도는 와인에 단단한 구조감과 팽팽한 산미를 부여합니다. 입안에서 느껴지는 밀도와 조직감이 훌륭해 음식을 곁들였을 때 더욱 빛을 발합니다. ‘내륙의 보석’으로 불리는 꼬또 바루아는 프로방스 로제가 단순히 가볍기만 한 와인이 아님을 품질로서 증명합니다.

샤토 미누티. 인스타그램

<18개 크뤼 클라세 와이너리>

샤토 미뉴티(Château Minuty), 샤토 생 로즐린(Château Sainte-Roseline), 샤토 드 생 마르탱(Château de Saint-Martin), 샤토 루빈(Château Roubine), 샤토 드 생 모르(Château de Saint-Maur), 샤토 생 마르그리트(Château Sainte-Marguerite), 샤토 뒤 갈루페(Château du Galoupet), 샤토 드 브레간송(Château de Brégançon), 샤토 드 셀(Château de Selle), 클로 미레이유(Clos Mireille), 클로 시본느(Clos Cibonne), 도멘 드 라 크루아(Domaine de la Croix), 도멘 드 라 클라피에르(Domaine de la Clapière), 도멘 드 모반(Domaine de Mauvanne), 도멘 드 로메레스크(Domaine de Rimauresq), 도멘 드 로메라드(Domaine de l'Aumérade), 도멘 뒤 자스 데클랑(Domaine du Jas d'Esclans), 도멘 뒤 누아예(Domaine du Noyer)

프로방스 로제 와인. 프로방스와인협회 인스타그램

방돌 포도밭. 방돌와인협회

◆6개 독립 AOP

▶방돌(Bandol)

프로방스 로제의 자존심이자 최고급 로제의 대명사입니다. 해안가의 척박한 석회암과 점토 토양으로 포도나무가 수분을 얻기 위해 뿌리를 아주 깊게 내립니다. 무르베드르(Mourvèdre)를 핵심 품종으로 사용합니다. 일반적인 로제보다 훨씬 묵직한 구조감, 향신료의 스파이시함, 그리고 강력한 미네랄리티를 지닙니다. 수년 이상의 장기 숙성이 가능한 뱅 드 가스트로노미 로제의 정점으로 평가됩니다.

▶레 보 드 프로방스(Les Baux-de-Provence)

‘유기농 로제의 성지’로 불립니다. 론(Rhône) 지역과 인접, 강력한 미스트랄 바람이 습기를 제거하는 덕분에 유기농 재배에 최적화돼 있습니다. 험준한 석회암 절벽 지형이며 특히 알루미늄의 원료인 보사이트(Bauxite) 성분이 풍부한

독특한 미네랄 토양입니다. 이런 지질학적 특성 덕분에 와인에서 금속적인 미네랄 풍미와 가리그(허브) 향이 진하게 느껴집니다. 매우 순수하고 깨끗한 과실미도 돋보입니다.

무르베드르. 방돌와인협회

▶카시(Cassis)

프로방스에서 드물게 일반 화이트 와인으로 특화된 산지로 전체 생산량의 약 70%에 달합니다. 바다를 마주 보는 거대한 석회암 절벽(칼랑크) 아래 형성된 석회질 토양입니다. 매우 신선한 과일 풍미, 흰 꽃향기와 해풍의 영향으로 짭조름한 바다의 미네랄이 느껴집니다. 지중해 해산물 요리와의 완벽한 페어링으로 유명합니다.

▶팔레트(Palette)

프로방스에서 가장 작은 AOP 중 하나이며, 전설적인 생산자 샤토 시몬(Château Simone)이 있는 곳으로 명성이 높습니다. 로크 생트 빅투아르 산 기슭의 라쿠스트린 석회암(Lacustrine Limestone·호수성 석회암) 토양으로 매우 희귀한 지질입니다. 화이트와 로제 모두 클래식한 스타일을 지향합니다. 인위적인 과실 향보다는 묵직한 질감, 복합적인 풍미, 우아한 산미를 갖추어 미식과 잘 어울리는 복합적인 로제를 생산합니다.

▶벨레(Bellet)

니스(Nice)시 경계 내 언덕에 위치한 산지로, 지역 고유의 토착 품종을 고집합니다. 폴렌(Poudingue)으로 불리는 자갈과 모래가 섞인 퇴적층 토양입니다. 롤(Rolle, 베르멘티노)을 메인으로 만드는 화사하고 볼륨감 넘치는 화이트, 그르나슈와 토착 품종인 브라케(Braquet) 등을 사용한 우아하고 개성 넘치는 레드도 생산합니다.

▶피에르베르(Pierrevert)

프랑스에서 해발고도가 가장 높은 와인 산지로, 평균 450m에서 최대 1000m의 고지대에 포도밭이 조성돼 있습니다. 석회질 이회암(Marl), 사암, 자갈이 뒤섞여 있어 미네랄 성분이 풍부합니다. 알프스의 시원한 공기와 극심한 일교차 덕분에 날카롭고 정교한 산미와 섬세한 아로마가 특징입니다. 자몽, 라임의 시트러스 향과 신선한 붉은 과실 향이 조화를 이루는 매우 세련된 스타일입니다. <로제 와인의 고향 프로방스③에서 계속>

최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 체코, 스위스, 조지아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.