서인영 "제가 동생한테 미안한 게 참 많다"

서인영이 과거 욕설 논란 이후 겪었던 공황장애와 마비 증상 때문에 힘들었던 시간을 털어놓았다. 유퀴즈 온 더 블럭 인스타그램 영상 캡처

가수 서인영이 과거 욕설 논란 이후 겪었던 공황장애와 마비 증상 때문에 힘들었던 시간을 털어놓았다.

지난 17일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ SNS에는 ‘공황장애, 우울증으로 아팠던 서인영, 그리고 그 곁을 지킨 한 사람. 40년 만에 처음 전하는 동생의 편지’라는 글과 함께 서인영의 모습이 공개됐다.

'욕설 논란' 사건 이후 힘든 시간을 보낸 서인영. 유퀴즈 온 더 블럭 인스타그램 영상 캡처

해당 영상에서 유재석은 “이 당시에 심적으로도 여러 가지 본인 스스로를 관리하고 통제할 수 있는 상황이 아니었다고 하던데 주변의 있는 가족분들이 와서 보기도 하고 일으켜 세우는데 가족분들이 큰 힘을 쏟았다고 들었다”며 서인영의 ‘욕설 논란’ 사건 이후의 상황에 대해 언급했다.

이에 서인영은 “제가 공황발작부터 마비, 경련이 많이 일어나서 자주 쓰러졌다”며 “사실 술을 먹으면 안 되는데 이겨 내려면 잊을 때는 술이 좋지 않냐. 약에 술까지 먹으니까 최악이었다”라며 당시를 떠올렸다.

동생에게 마음의 짐을 지게 한 것 같아 미안한 서인영. 유퀴즈 온 더 블럭 인스타그램 영상 캡처

이어 서인영은 “제가 자주 쓰러져 있으니까 동생이 항상 불안한 마음에 그 몇 년을 산 거다. 저 때문에 저랑 똑같이 욕 사건을 저지른 일에 똑같이 짐을 지게 한 것 같다”라고 말했다.

“연락이 안 된다 그러면 무조건 뛰어오는 거다. 그러면 쓰러져 있고 그러니까 들어서 침대에 옮기고, 저는 기억을 못 하고. 마비가 오면 주물러 주고, 또 병원은 갈 수 없었다”며 “소문이 나면 너무 창피하니까. 제가 뭘 잘했다고. 그런 시간들이 있었다. 그래서 제가 동생한테 미안한 게 참 많다”라며 동생에 대한 마음을 전했다.

서인영은 동생에 대한 고마움과 미안함을 전하며 울컥하는 모습을 보였다. 유퀴즈 온 더 블럭 인스타그램 영상 캡처

한편, 서인영은 2002년 쥬얼리로 데뷔해 ‘슈퍼스타’, ‘원 모어 타임’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 그러나 2017년 JTBC 예능 ‘님과 함께’ 촬영 중 스태프에게 욕설을 했다는 논란이 불거지며 활동을 중단했다.