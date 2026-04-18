영종도 대형 테마파크 ‘KIT WORLD’ 순항… 미국 출장길 투자 합의

인천 영종도에 대규모 복합 테마파크를 조성하는 ‘KIT WORLD 프로젝트’가 순항 중이다. 지난 15일부터 5박6일간 일정으로 이뤄진 미국 출장에서 현지 투자자들과의 최종 합의에 도달한 것이다.
17일 KIT월드㈜에 따르면 미국 금융기관 및 투자 관계자들과 현지 미팅을 전날 개최해 당초 예정했던 청사진으로 합의를 마쳤다. 이번 본격적인 신호탄은 캘리포니아 로스앤젤레스를 거쳐 사우스다코타주 수폴스(Sioux Falls)에서 진행됐다.
방미 기간에 KIT월드 측은 △미국 투자자들 한국 방문 시기 확정 △일부 조정된 사업계획 협의·승인 △총투자금 규모 및 자금 집행 방식 등 핵심 사안들을 집중 논의했다. 회사 담당자는 “장기간 이어온 긴밀한 협력 결과물이다. 전반적으로 만족스러운 성과를 거뒀다”고 설명했다.
KIT WORLD 프로젝트는 내달 인천의 모 호텔에서 열릴 사업설명회를 기점으로 본격적 추진 단계에 돌입할 전망이다. 아울러 회사 측은 일각에서 발생할 수 있는 과장·왜곡 정보의 우려도 함께 표명했다. 이와 관련해 “정확한 정보 전달이 무엇보다 중요하다”고 부연했다.