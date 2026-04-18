“혼성 숙소서 일본 남성이 성추행” 중국 여성 관광객 피해 주장…경찰 수사

뉴시스

부산을 찾은 중국인 여성 관광객이 일본 국적 남성에게 성추행당했다고 주장한 글이 확산해 논란이 된 가운데 경찰이 수사에 나섰다.

18일 부산진경찰서 등에 따르면 전날인 17일 중국 SNS인 ‘웨이보’에 중국인 여성 A씨가 “한국에서 성추행 당했다”는 내용의 글을 게시했다.

해당 글은 3000만 건 이상 조회수를 기록하며 온라인상에서 빠르게 확산했다.

게시글에 따르면 A씨는 부산의 한 게스트하우스에서 숙박하던 중 일본인 남성 B씨로부터 괴롭힘과 모욕을 당했다고 주장했다.

객실은 남녀 혼성 6인실이었던 것으로 전해졌는데, A씨와 B씨는 이 방에 함께 머문 것으로 전해진다.

그는 “시끄러운 소리에 잠에서 깼는데 B씨가 침대 머리맡에서 신체 일부를 만지고 있었다”며 “손전등을 비추자 내 몸과 침대, 짐 등에 소변을 본 상태였다”고 적었다.

A씨는 경찰이 사건 접수를 하지 않고 화해를 권유했다는 취지의 주장도 제기했다.

하지만 경찰에 따르면 이 사건은 신고가 접수돼 현재 수사가 진행 중이다.

경찰은 지난 15일 오전 5시쯤 부산진구 한 게스트하우스 객실에서 일본인 B씨가 소변을 봐 다른 투숙객의 침대와 짐을 오염시킨 것으로 확인하고, B씨의 성범죄 성립 여부를 포함해 정확한 사실관계를 조사하고 있다.

경찰은 출국한 B씨에 대해서는 출석을 요구했으며 B씨가 출석 의사를 밝혔다고 전했다.

경찰 관계자는 “신고를 받은 즉시 현장에 출동해 필요한 조치를 진행했다”면서 “현장 오염에 대해 배상 절차를 안내했을 뿐 개인 간 화해를 권유하지도 않았다. 철저히 수사하겠다”고 밝혔다.