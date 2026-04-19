1220회 로또 1등 각 21억원씩…자동 10명·수동 2명·반자동 2명

18일 제1220회 동행복권 로또 추첨 결과 2, 22, 25, 28, 34, 43이 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 16이다.

6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 14명이다. 각각 21억1451만4161원을 받는다.

5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 85명으로 당첨금은 5804만5487원이다.

5개 번호를 맞춘 3등 3192명은 각각 154만5698만원을 받는다.

4개 번호를 맞춘 4등 당첨자 16만1279명은 5만원씩을, 3개 번호를 맞춘 5등 당첨자 268만8906명은 5000원씩 가져간다.

1등 당첨자 14명 중 자동 선택은 10명이다.

판매점은 ▲서재강변로또(대구 달성군 서재로 172) ▲우리복권(인천 남동구 논고개로123번길 17 109호) ▲황금복권방(인천 연수구 컨벤시아대로 81 송도동 드림시티 113-2호) ▲또로또(울산 남구 신정로68번길 47 1층 신화부동산) ▲황금복권마트(경기 이천시 증신로325번길 5 1층) ▲한아름 복권(경기 김포시 장차로 19 102호) ▲세븐복권(충북 증평군 초중6길 19 1층 세븐일레븐 내) ▲바다 복권판매점(충북 청주시 청원구 직지대로 855) ▲로또복권보성점(경북 포항시 북구 용흥로 126 보성아파트상가101호) ▲로또명당(경북 의성군 중앙길 10-1 1층)이다.

수동 선택은 2명으로 판매점은 ▲도원로또방(경기 시흥시 은계중앙로 65 상가동 제1층 제1호) ▲봉담복자리복권과편의점(경기 화성시 삼천병마로 1276)이다.

2명은 반자동 선택했다. 판매점은 ▲스파(서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111) ▲로또 계룡에스파(충남 계룡시 대실남북3길 16 계룡 한라비발디센트럴 상가 5호)다.

당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 받을 수 있다.

<뉴시스>