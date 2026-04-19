종전 기대감에 '6천피'와 함께 돌아온 국내 시총 '1조 클럽'

시가총액 1조 이상 상장사 377개·10조 이상은 76개…전쟁 직전 수준 회복

중동 전쟁 여파로 감소했던 국내 증시 '1조클럽' 상장사 수가 주가 반등과 함께 회복 양상을 보이고 있다.



19일 한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 이번 주 마지막 거래일 기준 시가총액 1조원 이상 상장사(우선주 포함)는 총 377곳으로 집계됐다. 이 중 코스피 종목은 253개, 코스닥은 124개다.

서울 삼성전자 서초사옥에 깃발이 휘날리고 있다.

시가총액이 10조원 이상인 상장사는 76곳이다.



이란 전쟁 발발 초기, 국내 증시가 12.06% 내리면서 역대급 폭락을 기록한 '공포의 수요일'(3월 4일)에 1조클럽 상장사는 331개, 10조클럽 상장사는 72개로 줄었다.



다만 이후 시가총액 상위 종목 수는 미국이 이란에 대한 공격을 개시하기 직전인 지난 2월 말 수준(1조클럽 377개, 10조클럽 78개)으로 돌아왔다.



종전 기대감 속 코스피가 지난 14일 장중 6,000포인트를 터치하며 시장 체력 또한 전쟁 충격을 딛고 정상화되는 모습을 보인 것이다.



삼성전자[005930]는 약 1천263조원으로 시가총액 최상단을 지키고 있다.



이어 SK하이닉스[000660](약 804조원), 삼성전자우[005935](약 118조원), 현대차[005380](약 110조원), LG에너지솔루션[373220](약 98조원), SK스퀘어[402340](약 90조원), 삼성바이오로직스[207940](약 74조원), 한화에어로스페이스[012450](약 73조원) 등이 뒤를 이었다.



유안타증권[003470](약 9천940억원)과 HS효성첨단소재[298050](약 9천923억원) 등은 이날 기준 1조원에서 조금 모자랐다.

자료=연합뉴스

전쟁 속 재건 수혜 기대감에 전진건설로봇[079900]은 1조 클럽에 발을 들였고, 대우건설[047040]은 2007년 7월 이후 약 19년 만에 10조 클럽에 다시 올라서기도 했다.



이재원 유안타증권 연구원은 "이번 주 국내 증시는 외국인 수급의 귀환이 대형주 중심으로 뚜렷하게 나타났다"고 짚었다.



또 "대내외 변동성은 잦아들고 있으며 국내 증시의 본질적인 기초체력인 수출과 이익은 견고하다"고 분석했다.



한지영 키움증권 연구원도 "전고점 돌파는 여부가 아니라 시간의 문제로 넘어간 것으로 보인다"고 판단했다.



그러면서 "이달 미국, 한국 등 주요국 증시가 연속적인 반등세를 기록한 점을 미루어 보아 이 전쟁은 결국 수습, 종전으로 마무리될 것이라는 전망은 유효하다"고 분석했다.

<연합>