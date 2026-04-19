반등장 속 주목받는 저평가주…상승 여력 큰 종목은

데브시스터즈, 목표가 가장 많이 밑돌아…콘텐트리중앙도 하회폭 커

목표가 최대 상회 종목은 대우건설…신재생에너지주도 목표가 웃돌아

최근 이란 전쟁 종식 기대감에 국내 증시가 반등세를 보인 가운데 향후 상승 여력이 큰 종목에 시장의 관심이 쏠리고 있다.



현재 주가가 증권가 목표가를 밑돌면서도, 실적 개선이 기대되는 종목들이 유망 투자처로 주목받는 모습이다.

17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 전 거래일 대비 34.13포인트(0.55%) 내린 6,191.92를 나타내고 있다. 이날 코스닥은 전일 보다 7.07(0.61%) 오른 1,170.04에 장을 마감했다.

19일 금융정보업체 에프앤가이드[064850]에 따르면 국내 증권사 3곳 이상이 최근 3개월간 목표주가를 제시한 상장사 297곳의 목표주가 괴리율 평균은 지난 16일 종가 기준 25.5%로 집계됐다.



주가 괴리율은 목표주가 대비 실제 주가의 비율로, 괴리율이 25%라는 것은 목표주가가 실제 주가보다 25% 높다는 의미다.



이 중 괴리율이 50%를 넘는 곳은 31개사로 집계됐다.



목표가 괴리율이 가장 큰 종목은 데브시스터즈[194480]로, 괴리율은 105%에 달했다.



증권가 평균 목표주가는 4만8천원에 달하지만 지난 16일 주가는 2만3천450원에 그친 결과다.



신작 '쿠키런: 오븐스매시'가 기대 이하의 평가를 받으면서 주가가 하락하자 목표가와 격차가 벌어졌다.



콘텐트리중앙[036420] 주가는 5천930원으로 목표주가(1만1천100원)보다 87% 낮아 괴리율이 두 번째로 컸다.



뒤이어 대양전기공업(76.2%), 씨어스[458870](73.7%), 케이카[381970](72.4%), 지역난방공사[071320](72.3%), 파마리서치[214450](70.5%) 등 순으로 괴리율이 컸다.



증권사 애널리스트는 기업의 미래 실적, 향후 업황 전망 등을 기반으로 목표주가를 산정한다. 그래서 주가 괴리율이 높으면 기업의 성장성 대비 현재 주가가 저평가돼 있다는 해석이 나오기도 한다.



다만 단순한 주가 하락으로 목표가 대비 괴리율이 커지는 경우도 많아, 실적 등을 고려해 목표가가 함께 상향되는 종목을 눈여겨봐야 한다는 제언이 나온다.



현재 목표가 괴리율 상위 20개 종목 중 최근 증권가 목표가가 상향된 종목은 HD현대중공업[329180], 코웨이, CJ대한통운[000120], 대양전기공업[108380], 씨어스, 에이프릴바이오[397030], 아이에스동서[010780] 등 7개사다.



대표적으로 16일 기준 코웨이[021240]에 대한 증권가 평균 목표가는 13만1천250원으로, 직전(12만8천750원) 대비 2천500원 상향됐다. 해외 법인 실적이 호조세를 보인 영향이다.



최근 이진협 한화투자증권[003530] 연구원은 코웨이의 목표주가를 15만원으로 올리면서 "매출 비중이 30%에 육박하는 말레이시아 법인 성장률이 정수기 렌탈 판매호조 등에 힘입어 작년 동기 대비 20% 증가하고 있어 긍정적"이라고 짚었다.



또한 "대주주인 넷마블[251270]이 코웨이 지분을 1천500억원 규모로 확대하겠다고 밝힌 가운데 대주주 지분 확대는 향후 코웨이의 주주환원 추가 상향 가능성을 자극한다"며 "현 주가는 과도한 저평가 구간으로, 비중 확대가 적절한 투자 전략"이라고 밝혔다.



아울러 HD현대중공업의 평균 목표주가도 실적 개선 기대감에 79만원에서 80만4천375원으로 1만4천375원 상향됐다.



이한결 키움증권 연구원은 "HD현대중공업은 HD현대미포의 온기 실적 반영, 제품 믹스 및 생산성 개선 지속, 긍정적인 환율 효과 등이 반영되며 매출과 이익 개선세가 지속될 것"이라고 예상했다.



한편 최근 주가 급등으로 이미 현재 주가가 목표가를 대폭 웃돈 종목들도 있다.



현재 주가가 목표주가를 가장 크게 웃돈 종목은 대우건설[047040]이다. 16일 기준 주가는 2만8천600원으로, 증권가 목표주가(1만2천853원) 대비 55% 높은 상태다.



향후 이란 전쟁 종식 후 재건 수요 증가가 예상되면서 주가가 급등한 영향이다.



두 번째로 목표가를 많이 웃돈 종목은 비츠로셀[082920]로, 현재 주가(5만6천500원)는 목표주가(3만7천500원) 대비 34% 높다. 미군향 특수전지 공급 가능성 등이 부각되며 주가가 상승한 결과다.



최근 국제유가 상승에 신재생에너지주의 반사 수혜가 기대되면서 SK이터닉스[475150](32%), OCI홀딩스[010060](25%)도 현 주가가 목표가를 대폭 넘어섰다.



뒤이어 주성엔지니어링[036930](18%), HD현대에너지솔루션[322000](16%), 대한전선[001440](15%) 등 순으로 목표가를 많이 웃돌았다.

<연합>