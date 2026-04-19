이란 협상대표 "미국과 협상 일부 진전…최종 합의까진 멀어"

갈리바프 의회 의장 "여전히 많은 이견 존재…이란이 호르무즈 통제 중"

미국과의 종전 협상에서 이란 측을 대표하는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 그간 협상에서 일부 진전이 있었지만 최종 합의까지는 아직 거리가 멀다고 밝혔다.



AFP 통신과 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 갈리바프 의장은 19일(현지시간) 새벽 이란 국영 TV를 통해 방송된 연설에서 "우리는 최종 합의와는 거리가 멀다"고 말했다.

모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장. 신화연합뉴스

그는 "협상에서 진전은 있었지만, 여전히 많은 이견이 존재하고 몇 가지 근본적인 쟁점들이 남아 있다"면서 양측 간 입장 차이가 여전히 해소되지 않았다는 점을 강조했다.



갈리바프 의장은 휴전 배경과 관련해서는 이란이 전장에서 우세를 점하고 있었기 때문에 도널드 트럼프 미국 대통령이 휴전을 요청한 것이라고 주장했다.



그는 "우리는 적을 완전히 파괴하지 못했고 그들은 여전히 자금과 무기를 보유하고 있다"면서 "하지만 그들은 전략적으로는 우리와 비교했을 때 패배한 상태"라고 주장했다.



이어 갈리바프 의장은 긴장이 고조되고 있는 호르무즈 해협 상황과 관련해 이란이 해협을 통과하는 모든 선박의 통행을 통제하고 있다면서 미국의 봉쇄 조치를 강하게 비판했다.



그는 미국의 봉쇄 결정을 "어리석고 무지한" 조치로 규정하고 "만약 봉쇄가 해제되지 않는다면 호르무즈 해협을 통한 통행은 의심의 여지 없이 제한될 것"이라고 경고했다.



그는 또 이란과 미국 간 협상을 중재하는 파키스탄 군 수뇌부를 통해 "적은 휴전 합의를 위반하는 해상 봉쇄와 같은 조처를 해서는 안 된다"는 메시지를 전달했다고도 덧붙였다.



미국과 이란의 2차 대면 종전 협상을 앞두고 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장은 다시 고조되고 있다.



이란이 지난 17일 호르무즈 해협의 '일시 개방'을 발표한 이후 10여 척의 유조선이 해협을 통과했지만, 이튿날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 "미국이 해상 봉쇄를 해제하기 전까지는 통항을 허용하지 않겠다"며 재봉쇄를 선언하면서 상황이 급변했다.



이후 해협 인근에서는 선박 피격 신고도 잇따르며 해상 안전 우려가 커지고 있다.



미국과 이란은 파키스탄이 제안한 '2주 휴전안'을 수용하면서 미국 동부시간으로 오는 21일(이란 현지시간 기준 22일)을 시한으로 잡고 종전 방안을 모색 중이다.

<연합>