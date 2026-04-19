유재석, 지각한 허경환에 일침…"지금 경환이가 스타냐"

방송인 유재석이 촬영에 늦은 허경환을 향해 따끔한 말을 건넸다.

18일 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 주우재, 허경환의 출연분이 방송됐다.

지난 18일 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’ 유재석, 하하, 주우재, 허경환의 출연분에서 유재석은 “경환아! 지각하면 안돼!”라며 기본적인 태도를 강조했다. MBCentertainment

이날 유재석은 “경환아! 지각하면 안돼!”라며 기본적인 태도를 강조했다. 이에 허경환은 “돌담 근처에서 지인을 잠깐 만나느라 늦었다”고 이유를 설명했다. 허경환은 약속된 시간보다 늦게 도착한 것으로 보인다.

허경환의 설명에도 불구하고 유재석은 “옛날이었으면 엎드려뻗쳐 했어”라고, 하하는 “그건 잠깐 반짝하는 스타들이나 하는 행동”이라며 농담 섞인 핀잔을 던졌다.

또 유재석은 “지금 경환이가 스타냐”고 덧붙여 확인했고, 허경환은 손사래를 쳤다.

이어 유재석은 최근 허경환의 행보를 언급했다. 유재석이 허경환에게 어디냐고 물으면 통영에 있던 경우가 많았다고. 유재석은 “요즘 왜 그렇게 자주 통영에 있는 거냐”고 궁금해했다. 허경환은 예능 촬영 일정 때문에 고향을 찾고 있다고 알려진다.

주우재는 “자꾸 배 위에서 사진을 자주 보내더라”고 증언했고, 유재석은 “네 위주로 판이 짜이더라”고 말하며 요즘 허경환의 영향력을 인정했다. 유재석은 “허경환이 탁재훈이나 김종국 옆에 출연하는 등 무리 속에서 등장하는 경우가 많았는데 이제 단독으로 신(장면)이 있더라”고 덧붙였다. 이에 허경환은 “이제는 저로 이루어집니다”고 재치 있게 받아쳐 웃음을 유도했다.

유재석은 허경환의 머리에 대해서도 “너 왜 내 옛날 더듬이 머리 따라하냐”고 말하면서, 그에 대해 관심을 끊임없이 가졌다.