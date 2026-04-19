증시 주변자금 635조 돌파… 코스피 6300 앞두고 엇갈린 투심

코스피의 6000선 탈환과 기업 실적 개선에 대한 기대감에 증시 주변 자금이 635조원을 돌파하며 유동성이 대거 유입됐다. 지수 고점 부담에 따른 하락 베팅과 지정학적 불확실성이 공존하고 있어 이번주 전고점을 돌파할 수 있을지에 관심이 쏠린다.

19일 한국거래소와 금융투자협회에 따르면 투자자예탁금과 머니마켓펀드(MMF), 종합자산관리계좌(CMA) 잔고 등을 합친 증시 주변 자금은 지난 16일 기준 635조6249억원으로 집계됐다. 이는 지난해 말 499조1301억원에서 136조4948억원(27.3%) 증가한 규모로, 투자자예탁금은 119조742억원을 기록하며 120조원에 육박했다.

지난 17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 등을 비롯한 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 34.13포인트(0.55%) 내린 6,191.92로 거래를 마감했다. 연합뉴스

‘빚투’(빚내서 투자) 지표 중 하나인 신용거래융자 잔고 역시 33조8726억원을 기록하며 역대 최고치를 경신했다. 특히 삼성전자의 신용 잔고는 이달 들어 7.6% 늘어난 3조4389억원으로 집계됐고, SK하이닉스도 2.7% 증가한 2조2305억원을 기록하는 등 대표 반도체 종목에 대한 레버리지 투자가 두드러졌다.

업종별로는 건설 상장지수펀드(ETF)가 원전 테마와 중동 재건 기대감에 올해 전체 ETF 수익률 1위를 기록하며 자금이 대거 몰리고 있다. 국내 증시에 상장된 건설 ETF 2종은 평균 115.96% 급등해 반도체(73.89%)와 원유(75.43%)의 상승률을 크게 웃돌았다. 반면 서학 개미들은 국내 증시 강세 속에 이달 16일까지 미국 주식 14억7012달러(약 2조1728억원)를 순매도하며 현금화에 나섰다.

풍부한 유동성에도 불구하고 지수 하락에 베팅하는 투자 흐름도 뚜렷하다. 코스피 단기 급등에 따른 조정 전망이 나오면서 이달 13~16일 개인 투자자 순매수 1위는 주가 하락 시 2배 수익을 내는 ‘KODEX 200선물인버스2X’(1799억원)가 차지했고, ‘KODEX 인버스’에도 665억원의 매수세가 몰렸다.

시장은 23일 예정된 SK하이닉스의 1분기 실적 발표와 중동 종전 협상의 결과가 향후 지수 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 것으로 전망한다.