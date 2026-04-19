李대통령 “헌법의 뿌리 4·19 정신…1년 4개월 전 ‘내란의 밤’ 물리쳐”

李대통령, 4·19혁명 기념식서 기념사

“정치의 책임은 오직 민생” 강조해

이재명 대통령이 19일 “민주주의야말로 5200만 국민 한 명 한 명 잠재력의 역량과 발견하고, 저마다의 꿈으로 행복을 키우며 각자의 삶을 존엄하게 만들 수 있는 가장 유용하고 합리적인 체제임을 끊임없이 증명해야 한다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립4·19민주묘지에서 열린 제66주년 4·19 혁명 기념식에서 학생들과 셀카를 찍고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 제66주년 4·19혁명 기념식에서 기념사를 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “민주주의의 역사는 순풍에 돛을 단 유람선처럼 평온하게 오지 않았다”며 “격랑의 파도를 넘고 넘어 어느 곳 하나 성한 데 없는 상처투성이의 모습으로 한 걸음씩 전진해 왔다”고 했다.

이어 “4·19 혁명 불과 1년 뒤 군부 세력의 쿠데타가 벌어졌고, 세계 10위 경제 강국이자 민주주의 모범국가에서 경천동지할 친위 군사 쿠데타가 현실이 되기도 했다”고 덧붙였다.

그러면서 이 대통령은 “재의 군홧발은 불평등과 빈곤의 틈새를 파고들며, 민주주의 파괴를 정당화한다”며 “때로 고집스러울 만큼 정치의 책임은 오직 민생이라고, 국민의 삶이 국가의 존재 이유라고 말씀드리는 이유”라고 강조했다.

이어 “그래야 반민주 세력이 다시는 우리의 자유를 빼앗고 국민의 소중한 일상을 유린하지 못하도록 막아낼 수 있다”고 힘주어 말했다.

19일 이재명 대통령이 서울 강북구 국립4·19민주묘지에서 열린 제66주년 4·19 혁명 기념식에서 4.19의 노래를 제창하고 있다. 뉴시스

1년 4개월 전 발생한 비상계엄 사태와 같은 비극이 재발하지 않도록 하기 위해서라도 민생을 살리고 대도약을 이끄는 일이 필요하다는 점을 부각한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 “어렵고 힘든 일이지만, 한 가지만큼은 분명하다. 66년 전 4월 19일, 위대한 우리 국민께서 더 나은 세상의 모습을 이미 보여주셨다는 것”이라며 4·19혁명의 현재적 의미를 되새겼다.

우선 4·19혁명에 대해 “국민 주권의 우렁찬 함성이 오만하고 무도한 권력을 무너뜨렸다”며 “시민의 담대한 용기는 굴곡진 현대사의 갈림길마다 길을 알려준 민주주의의 등불이 됐다”고 평가했다.

그러면서 “서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4·19 정신이 있었기에 2024년 12월 겨울밤, 대한 국민은 내란의 밤을 물리칠 수 있었다”고 강조했다.

아울러 4·19혁명 유공자 및 유가족들을 향해 감사와 위로의 말을 건네며 “국민주권 정부는 지금 우리가 누리는 자유와 번영, 평화의 토대에 공동체를 위한 특별한 희생과 헌신이 굳건히 자리 잡고 있음을 잊지 않겠다” 했다.