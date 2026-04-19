메뉴보기메뉴 보기 검색

민주당 차영수 “강진 파크골프장 사업 차질은 명백한 행정 실패” [6·3의 선택]

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
강진=김선덕 기자 sdkim@segye.com
구글 네이버 유튜브

전남 강진군 학장리 일대에 추진 중인 파크골프장 조성 사업이 이중계약 논란과 공유재산 관리 부실 문제로 차질을 빚고 있는 가운데 차영수 더불어민주당 강진군수 후보가 “명백한 행정 실패”라고 강하게 비판했다.

 

차 후보는 19일 보도자료를 통해 “군민이 기대한 생활체육 인프라 사업이 허술한 행정과 안일한 대응으로 발목이 잡혔다”며 “신속한 문제 해결과 사업 정상화가 시급하다”고 밝혔다.

 

차영수 더불어민주당 강진군수 후보. 차영수 후보 측 제공
차영수 더불어민주당 강진군수 후보. 차영수 후보 측 제공

이어 “권리관계가 정리되지 않은 부지에 매입계약을 체결한 뒤 법적 분쟁이 발생했음에도 제대로 된 해법을 내놓지 못한 것은 사전 검토 부실에서 비롯된 것”이라며 “처음부터 부지 적정성과 권리관계, 공유재산 활용계획을 면밀히 점검했다면 혈세 낭비와 사업 지연을 막을 수 있었을 것”이라고 지적했다.

 

그는 “사업이 시작도 제대로 못 한 채 멈춰 설 위기에 놓인 점이 가장 큰 문제”라며 “파크골프장은 생활체육 기반 확충은 물론 체류형 관광과 지역상권 활성화까지 연계 가능한 사업인 만큼 행정 책임이 무겁다”고 강조했다.

 

차 후보는 사업 정상화를 위해 △기존 계약 및 부지 선정 전 과정 전면 재점검 △계약 해지 및 계약금 환수 등 법적 대응 검토 △대체부지 즉시 검토 △전국대회·관광 연계형 복합 파크골프장으로 재설계 등을 추진하겠다고 밝혔다.

 

아울러 “민주당 정부와 전남광주특별시 협력 채널을 적극 활용해 재정과 행정 지원을 확보하겠다”며 “실행력 있는 행정으로 군민이 체감할 수 있는 결과를 만들겠다”고 말했다.

김선덕 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기