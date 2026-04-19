“광주·전남 경선은 ‘주권 침해’”… 시민단체, 민주당 지도부에 사과·수사 촉구 [6·3의 선택]

ARS 먹통·여론조사 중단 의혹… “절차적 정당성 무너져” 주장

광주·전남 지역 시민단체가 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 경선 과정에서 불거진 여론조사 오류 논란과 관련해 “국민주권이 침해됐다”며 당 지도부의 공식 사과와 진상 규명을 촉구하고 나섰다.

국민주권 사수를 위한 광주·전남 민주시민연대 참가자들이 19일 더불어민주당 광주시당 앞에서 전남·광주 통합특별시장 후보 경선 과정에서 불거진 여론조사 오류 논란과 관련해 기자회견을 갖고 있다. 독자 제공

가칭 국민주권사수 광주전남민주시민연대는 19일 민주당 광주시당 앞에서 기자회견을 열고 “경선 과정에서 발생한 ARS 먹통 사태와 여론조사 중단은 단순 실수를 넘어 절차적 정당성을 흔드는 중대한 사안”이라며 “공정한 선거가 아니라면 결과 또한 정당성을 인정받기 어렵다”고 밝혔다.

이들은 특히 결선 여론조사 과정에서 전남 지역 유권자 약 2300여건의 응답이 ‘ARS 먹통’으로 반영되지 못한 점을 문제 삼았다. 최종 득표 차이가 0.89%, 약 290표에 불과했던 만큼 “누락된 표는 결과를 뒤집을 수 있는 결정적 규모”라고 주장했다.

또한 “재발신이 이뤄졌다고는 하지만 과정이 투명하게 공개되지 않았고 데이터 정상 반영 여부도 확인되지 않았다”며 “국민주권의 핵심인 선거권이 심각하게 훼손된 상황”이라고 지적했다.

시민단체는 민주당 지도부를 향해 △경선 사태에 대한 즉각적인 대국민 사과 △투표율 및 여론조사 원자료 공개 △여론조사 업체 서버 확보 및 검증 △관련자 고발 등 법적 조치 이행 등을 요구했다.

아울러 특정 후보를 향해서도 책임 있는 대응을 촉구했다. 이들은 “시민주권을 강조해온 후보라면 이번 사태의 진상 규명에 적극 나서야 한다”며 “침묵으로 일관하는 것은 시민 요구를 외면하는 것”이라고 비판했다.

당 지도부를 향한 비판도 이어졌다. 이들은 “민주주의의 성지라 불리는 광주·전남에서 시민 주권이 침해됐음에도 지도부가 침묵으로 일관하고 있다”며 “이는 지역민에 대한 명백한 기만”이라고 주장했다.

특히 “정치의 주인은 국민이라는 원칙 아래 경선 역시 ‘후보의 승복’이 아니라 ‘시민의 승복’으로 완성돼야 한다”며 “의혹 해소 없는 결과 수용은 진정한 승복이 아니다”고 강조했다.