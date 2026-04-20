인천 ‘천원택배’ 소상공인엔 ‘날개’

누적 배송 200만건… 매출 14%↑

민생경제 살리는 핵심정책 입증

인천 지역 소상공인의 물류비 부담을 덜어주는 ‘천원택배’ 사업이 민생경제를 살리는 핵심 정책으로 부상했다. 고물가와 장기적인 경기 침체 속에서 실질적인 소득 증대로 이어지며 제 역할을 톡톡히 해내고 있다. 인천시는 ‘소상공인 천원택배’가 도입 1년 반 만에 누적 배송량 200만건을 돌파했다고 19일 밝혔다. 2024년 10월 전국 최초로 시작한 이번 사업은 지난 4월 기준 누적 배송 200만3000여건을 기록했다.



시는 당초 건당 1000원을 보태주던 ‘반값택배’로 선보였고, 지난해 7월 지원 단가를 1500원 상향 조정하며 천원택배 시스템을 완성했다. 정책의 효과는 수치로 입증됐다. 지난해 상반기 월평균 7만2000건 수준이던 배송량은하반기 13만3000건으로 84% 급증했다.



참여 업체도 4221개에서 8947개로 1년 사이 2배 이상 많아졌다. 최근 이용자 대상의 설문조사에서 평균 매출액이 13.9% 증가한 것으로 나타났다. 단순한 비용 절감을 넘어 수익과 직결되는 촉매제로 역할하고 있는 것이다.



이런 성과의 배경에는 관내 지하철 인프라를 활용한 ‘공유물류 모델’이 자리한다는 게 시의 설명이다. 소상공인이 시내 지하철역 집화센터에 물품을 직접 가져오면 1000원부터 보낼 수 있다. 물류 접근성 향상 차원에서 초기 30곳이던 집화센터는 현재 인천지하철 1·2호선 60개 전 역사로 확대가 이뤄졌다. 사업은 공공일자리 창출과도 연계됐다. 노인일자리와 경력단절여성 등을 포함해 약 160명이 현장에 투입되며 지역경제에 활력을 더하고 있다.



시 관계자는 “앞으로 민간 택배사와의 협력을 더욱 공고히 해 소상공인이 체감할 수 있는 ‘인천형 물류복지 모델’을 더욱 고도화할 것”이라고 말했다.