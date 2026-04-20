부산 살면서 IT 업무 원격 수행… 청년 유출 막는다

첫 ‘정주형 일자리 사업’ 추진



국내외 기업 발주한 IT 프로젝트

지역 인재와 매칭해 온라인 협업

5월부터 개발자·참여기업 모집

청년 최대 200만·기업 300만 지원

부·울·경 기반 디지털 노동시장 확대

부산시가 지역 청년들의 역외 유출을 막기 위해 전국 최초로 외부 기업 프로젝트 발굴과 지역 청년 개발자 매칭, 원격 협업 플랫폼 연계 등을 통한 청년 일자리 확대 사업을 추진한다.



부산시는 청년 정보기술(IT) 인력이 부산에 거주하면서 국내외 기업의 프로젝트를 수행할 수 있도록 지원하는 ‘부산형 마이크로 일자리 기반 정주형 원격근무 프로젝트 사업’을 올해 시범 추진한다고 19일 밝혔다. 시에 따르면 이 사업은 외부 기업이 발주한 IT 프로젝트를 부산 청년 개발자가 원격으로 수행하도록 지원하는 새로운 디지털 일자리 모델이다.



시는 지역 청년 IT 인력과 지역 일자리 간 미스매치를 해소하고, 청년이 부산에 정주하면서 다양한 기업 프로젝트에 참여할 수 있도록 지원할 계획이다. 이를 위해 클라우드 기반 개발환경과 온라인 협업 확산 등 디지털 산업 변화에 맞춰 프로젝트 단위 원격 협업이 확대되는 흐름을 반영한 프로젝트 기반 원격근무 모델을 도입했다. 21일 원격근무 지원 플랫폼 기업 모집을 시작으로, 다음 달 참여 청년 개발자와 프로젝트 발주기업을 모집해 본격적인 사업 운영에 들어갈 예정이다.



지원 대상은 IT 프로젝트를 발주하는 부산 외 기업과 이를 수행하는 부산 청년 개발자, 개발팀, 신생기업(스타트업) 등이며, 약 20개 내외 프로젝트를 지원할 계획이다. 프로젝트를 수행하는 부산 청년 개발자에게는 고용보험료·프로그램 구독료 등 최대 100만원을 지원하고, 창업한 개인 개발자에게는 최대 200만원의 창업 지원금을 제공한다. 또 프로젝트 발주기업에는 플랫폼 이용 수수료 등을 바우처 형태로 최대 300만원까지 지원한다.

시는 이번 시범사업을 시작으로 외부기업 프로젝트 발굴과 지역 청년 개발자 매칭, 원격 협업 플랫폼 연계 등을 통한 부산형 원격 프로젝트 일자리 모델을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 특히 부·울·경 협력을 기반으로 참여 업종과 인력을 확대해 원격근무 기반 인재풀을 형성하고, 청년이 부산에 정주하면서 다양한 프로젝트와 채용 기회로 이어질 수 있는 디지털 일자리 생태계를 조성할 방침이다. 또 원격근무 협업 기업의 부산 거점 확대와 전략산업 연계 기업 참여를 통해 기업 협력과 투자유치로 이어지는 정주형 원격근무 기반을 마련해 나갈 계획이다.



최근 국가데이터처가 발표한 지난달 기준 고용동향지표에 따르면 부산지역 취업자와 실업자 수는 각각 169만4000명과 4만3000명으로, 고용률과 실업률은 각각 58.4%와 2.5%다. 경제협력개발기구(OECD) 기준(15∼64세)을 적용하면 고용률은 68.6%로 소폭 상향된다.



박형준 시장은 “이번 사업은 부산 청년 IT 인력이 부산에서 다양한 기업의 프로젝트에 참여할 수 있도록 지원하는 새로운 일자리 모델”이라며 “외부기업 프로젝트와 지역 인재를 연결해 청년의 지역 정주를 유도하고, 디지털 일자리 창출을 확대하겠다”고 말했다.