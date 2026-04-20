‘LG는 생활 그 자체’… “이 말에 모든 게 담겼다”

구광모 회장, LG어워즈서 강조

“고객의 더 나은 삶이 우리 목표”

“우리가 만들어야 할 가치는 기술이나 제품, 서비스 그 자체가 아닌 고객의 더 나은 삶입니다.”



구광모 LG그룹 회장이 최근 경기 이천 LG인화원에서 열린 2026 LG어워즈에서 “고객 심사단이 남긴 LG는 생활 그 자체라는 말에 LG의 존재 이유가 담겨 있다”며 이같이 말했다.

16일 경기도 이천 LG인화원에서 열린 LG어워즈에서 축사를 하고 있는 구광모 LG그룹 회장. LG그룹 제공

19일 LG그룹에 따르면 올해로 8회째를 맞은 LG어워즈는 한 해 동안 고객가치 혁신을 통해 성과를 낸 사례를 발굴해 시상하는 행사로 2019년 이후 누적 4700여명의 수상자와 583개 과제를 배출했다. 지난 16일 열린 행사에는 구 회장을 비롯한 경영진과 고객 심사단, 수상자 등 550여명이 참석했다.



구 회장은 “고객의 더 나은 삶이라는 하나의 목표에 집중한다면, 고객들에게 오늘보다 더 나은 내일을 드릴 수 있을 것”이라며 고객가치 경영 철학을 강조했다.



올해는 차별적 고객가치로 고객경험 완성도를 높이거나 경쟁을 뛰어넘는 성과를 낸 사례를 중심으로 730명의 수상자와 91개 과제가 선정됐다.



전 계열사 217개 출품 과제 중 심사를 거쳐 고객감동대상 4개, 고객만족상 33개, 고객공감상 54개가 뽑혔다.



고객감동대상 수상 과제들은 인공지능(AI)·바이오·클린테크 분야에서 조 단위 수주, 공정 혁신, 원가 경쟁력 강화 등 사업 성과를 냈다.



LG에너지솔루션은 세계 최초로 입자경계 코팅 95% 하이니켈 양극재를 개발해 대상을 수상했다. 입자경계 코팅은 양극재 입자 경계면에 코팅을 적용해 구조적 안정성을 높이고 에너지 밀도와 수명, 안전성을 동시에 개선한 기술이다.



올해 대상 수상 과제에서는 해외 조직까지 확산된 혁신 사례도 꼽혔다. LG화학의 미국 항암사업 자회사 아베오(AVEO)의 페니 버틀러 시니어 디렉터는 고객감동대상 개인 부문 최초의 해외 수상자로 선정됐다.



버틀러 디렉터는 신장암 환자의 치료 지연을 줄이기 위해 보험 승인 프로세스를 개선해 부서 간 협업과 사례 분석을 기반으로 맞춤 전략을 수립하고, 기존 4주가 소요되던 재승인 절차를 1주로 단축했다.