우크라 키이우서 총기 난사… 최소 6명 사망

“용의자 러 출신 남성”

인질극 벌이다 사살

우크라이나 수도 키이우에서 50대 남성이 총기를 난사해 최소 6명이 숨지고 14명 이상이 다치는 사건이 발생했다.



18일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이날 남성 한 명이 키이우 번화가인 홀로시우스키의 거리에서 사람들을 향해 총을 발사했다. 이후 슈퍼마켓에 숨어들어 사람들을 인질로 잡고 경찰과 대치했다. 용의자는 체포 작전에 나선 경찰에 사살됐다. 사망자 중 4명은 거리에서, 1명은 슈퍼마켓 내부에서 숨졌으며 또 다른 1명은 병원 이송 후 사망했다. 12세 소년 1명을 포함한 부상자 14명은 인근 병원에서 치료받고 있다.

사건 현장 앞 경찰관들. AP연합뉴스

루슬란 크라우첸코 검찰총장은 용의자가 러시아 모스크바 출신의 58세 남성으로, 전과 기록이 있으며, 자동화 무기를 사용했다고 말했다.



체포 작전 당시 경찰은 용의자와 약 40분간 대치하며 협상을 시도했다. 경찰은 슈퍼마켓 안에 부상자가 있을 가능성을 고려해 용의자를 설득하려 했지만 응답이 없었다. 이호르 클리멘코 내무장관은 “용의자가 혼란스럽게 행동했다”며 “용의자가 인질 1명을 살해한 뒤 현장 대원에게 사살 명령을 내렸다”고 설명했다. 이후 인질 4명은 구출됐다.



우크라이나 보안국(SBU)은 이번 사건을 테러 행위로 규정하고 구체적인 범행 동기를 조사 중이다. 당국은 용의자 앞으로 등록된 사냥용 카빈 소총과 이 소총의 허가를 위한 의료 인증서를 확인했다면서 총기 허가 발급 경위를 조사하고 있다고 밝혔다.