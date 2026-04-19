경주 찾은 외국인 관광객 증가세 지속, 에이펙 효과 가시화

올해 1분기 외국인 방문객 24만 4000여명, 전년 동기 대비 7.8% 증가

동부사적지·황룡사지 외국인 북적, 중동·동남아·유럽까지 확대

천년고도 경북 경주를 찾는 외국인 관광객이 큰 폭의 증가세를 보이고 국적도 다양해지면서 '2025 에이펙 정상회의' 개최 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다.

경주시는 한국관광데이터랩 통계를 분석한 결과, 2026년 1분기 경주를 찾은 외국인은 24만 4739명으로 1년 전 같은 기간의 22만 7108명 보다 7.8% 증가했다고 19일 밝혔다.

경주 황룡사지 일대에서 외국인 관광객이 유적지를 둘러보고 있다.

월별로는 1월 방문객이 6만 5687명으로 전년(6만 2968명)보다 4.3%, 2월은 6만 7822명으로 전년(5만 6284명) 대비 20.5% 증가했다.

3월은 11만 1230명을 기록하며 1년 전(10만 7856명)보다 3.1% 늘었다.

국가별로는 중국 관광객이 약 4만 6000여 명으로 전체의 19%를 차지하며 증가세를 주도했다.

이어 대만과 일본이 뒤를 이었고, 러시아와 인도네시아, 미국, 유럽 등 관광객의 국적도 다양해진 것으로 확인됐다.

경주 동부사적지에서 외국인 관광객들이 꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 경주시 제공

경주 동부사적지에서 외국인 관광객들이 첨성대를 배경으로 산책을 즐기고 있다.

이 같은 흐름을 반영하듯 최근 동부사적지와 황룡사지 일대에는 중동과 동남아시아, 유럽권, 미주권 관광객까지 다양한 국적의 외국인 방문객이 눈에 띄게 늘고 있다.

특히 단체 관광객뿐만 아니라 개별 여행객도 증가하며, 체류형 관광이 확산되는 흐름을 보이고 있다.

경주시는 외국인 관광객 증가가 단순한 수치 상승을 넘어 관광시장 구조 변화로 이어지고 있는 것으로 보고, 맞춤형 관광 콘텐츠와 편의시설 확충에 나설 방침이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "외국인 관광객 증가와 함께 관광시장 다변화가 본격화되고 있다"며 "국적별 특성을 반영한 콘텐츠 발굴 및 관광 인프라 개선을 통해 체류형 관광 기반을 더욱 강화하겠다"고 말했다.