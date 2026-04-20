"한 시간 만에 매진" 영화 안 봐도 '팝콘 통'은 삽니다

미국에서 영화 캐릭터 형태로 제작한 '팝콘 용기' 사업이 영화 업계의 새 아이템으로 주목 받고 있다.

지난 18일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 미국 영화 업계가 티켓 판매에 어려움을 겪으면서 팝콘 용기를 새로운 마케팅 요소로 삼고 있다고 보도했다.

영화 캐릭터 형태로 제작한 '팝콘 용기' 사업이 영화 업계의 새 아이템으로 주목 받고 있다. 'Our Guilty Collections' 유튜브 채널 캡처

업계는 팝콘 용기를 판매하면서 밀레니얼 세대의 향수를 자극하고, 영화의 기대감을 높이는 중이다.

팝콘 용기 사업은 1990년대에 디즈니로부터 시작됐다. 이들은 간단한 기념품용 용기를 처음 판매했고, 2010년에는 미키마우스를 본뜬 3D 용기를 출시했다.

이 사업은 최근 몇 년 사이 규모가 급성장했는데, 다양한 영화 제작사가 팝콘 용기를 제작하면서 홍보 효과를 얻었다.

대표적인 사례로는 2024년 영화 '데드풀과 울버린'의 개봉에 맞춰 출시한 울버린 모양 버킷, 2025년 영화 '판타스틱 4: 새로운 출발'과 함께 등장한 갤럭투스 모양 버킷이 있다.

갤럭투스 버킷은 상업적으로 판매한 팝콘 용기 중 가장 큰 제품으로 기네스북에 등재됐다.

최근에는 닌텐도가 만든 동명의 게임을 바탕으로 제작된 영화 슈퍼 마리오 갤럭시'의 개봉에 맞춰 팝콘 용기 사업이 더욱 활발해졌다. 극장들은 영화에 등장하는 캐릭터인 '요시', '루마리', '쿠파' 등의 모습을 본뜬 버킷을 판매하면서 흥행을 주도하는 중이다.

유명 영화관 체인 AMC 시어터스는 인기 있는 팝콘 용기가 출시될 때마다 관객 수도 증가한다고 밝혔다. AMC 측은 2023년 관련 상품 매출이 5400만 달러(약 792억6100만원)에 달했으며, 그 후로도 계속 증가 추세라고 설명했다.

다른 영화관 체인 시네마크의 데이비드 헤이우드 부사장은 "화려한 팝콘 용기는 제작 비용이 비싸서 수익성만 보면 아쉬운 점도 있다. 그러나 이 제품은 큰 즐거움을 주고, 팝콘과 음료 판매를 촉진하는 효과가 있다"면서 제품들이 충분한 가치를 갖고 있다고 주장했다.

수집가들에게는 팝콘 용기의 희소성이 매력으로 작용한다. 요시 모양 팝콘 용기는 출시 후 한 시간 만에 매진될 정도로 큰 인기를 끌었다. 수집에 큰 관심을 가진 이들은 금액, 거리를 가리지 않고 팝콘 용기를 구매하기 위해 활발히 움직이고 있다.

전문가들은 팝콘 용기 수집 열풍이 아날로그 경험에 대한 관심 증가 때문이라고 분석했다. 디지털 요소가 늘어나면서 오히려 물리적 기념품의 가치가 커졌다는 설명이다.

<뉴시스>