“팔자마자 20% 더 올랐다”…벌었는데 더 괴로운 이유 있었다 [숫자 뒤의 진실]

수익 냈는데 더 괴로운 이유…‘놓친 상승분’이 판단 기준 바꾼다

개인 투자자 약 1400만명…매매 이후 심리 흔들림은 일상적 현상

이익 먼저 확정하는 ‘처분효과’ 반복…수익 이후 후회 구조 형성

“팔자마자 20% 더 올랐다.”

반등 구간에서 매도한 뒤 주가가 20% 안팎 추가 상승하면, 이미 확보한 수익보다 ‘놓친 상승분’을 더 크게 느끼는 심리가 강화될 수 있다. 게티이미지

새벽 5시 30분, 알람보다 먼저 눈이 떠졌다. 어제 팔았던 종목이 먼저 떠오른다. 분명 수익을 냈다. 그런데 가슴이 내려앉는다. 화면 속 숫자는 이미 다른 방향으로 움직이고 있다. 내가 판 가격 위에서, 주가는 20% 더 올라 있었다.

출근길 지하철 안. 다시 차트를 켠다. 숫자는 분명 이익이다. 그런데 체감은 다르다. 수익을 냈다는 안도감보다 ‘조금만 더 들고 있었으면’이라는 생각이 먼저 올라온다.

이 장면은 특정 개인의 실수가 아닌, 개인 투자자들이 흔히 겪는 전형적인 흐름이다. 왜 사람은 번 돈보다 ‘놓친 돈’을 더 크게 느끼게 될까.

20일 자본시장연구원 분석 등에 따르면, 국내 상장주식 개인 투자자는 2020년 약 900만명 수준에서 최근 1400만명 안팎까지 늘어난 것으로 추정된다.

불과 5년 사이 투자 인구가 크게 확대되면서, 매매 이후의 심리적 흔들림 역시 특정 개인의 문제가 아닌 이제는 상당수 투자자가 겪는 ‘일상적인 경험’이 됐다.

행동재무학 연구에서는 이익이 난 주식을 매도할 확률이 손실이 난 주식을 매도할 확률보다 2배 이상 높은 ‘처분효과’가 반복적으로 확인된다. 수익을 냈음에도 심리적 부담이 이어지는 구조가 이미 만들어져 있다는 의미다.

◆남들은 더 벌었는데 나만 일찍 내린 것 같은 순간

하락장에서는 기준이 단순하다. 잃었는지, 버텼는지다. 하지만 반등 구간에서는 평가 기준이 바뀐다. 수익 여부가 아닌 ‘얼마나 더 벌었는가’로 이동한다.

이 순간, 이미 확보한 수익은 의미가 줄고 ‘놓친 상승분’이 중심이 된다. 10% 수익도 ‘잘한 선택’이 아닌 ‘덜 번 결과’로 바뀐다.

특히 추가 상승폭이 20% 내외까지 벌어지면 체감은 완전히 달라진다. 단순한 ‘아쉬움’을 넘어 ‘틀린 선택을 한 것 같은 감정’으로 변한다.

◆왜 오르는데 먼저 팔게 될까

사람들은 흔히 조급해서 팔았다고 자책한다. 하지만 이는 성격의 문제가 아닌 구조의 문제에 가깝다.

이익이 나는 순간 판단 기준은 ‘더 갈까’가 아닌 ‘지켜야 하나’로 이동한다. 눈앞의 수익을 잃는 위험을 더 크게 느끼기 때문이다.

이 과정에서 이익은 빠르게 확정하고 손실은 미루는 선택이 반복된다. 상승 구간에서는 짧게 끊고, 하락 구간에서는 버티는 흐름이 자연스럽게 만들어진다.

◆수익인데도 손실처럼 느껴지는 이유

주식을 들고 있을 때 기준은 매수 가격이다. 하지만 매도하는 순간 기준점은 내가 판 가격으로 바뀐다.

이후 주가가 20% 더 오르면 확보한 수익보다 ‘놓친 상승분’이 훨씬 크게 남는다. 사람은 이익보다 손실을 더 크게 체감하는 경향이 있기 때문이다.

숫자는 이익인데, 체감은 손실에 가까워진다.

◆매도는 틀린 선택이 아니다

시장은 늘 결과로 사람을 평가한다. 일찍 팔면 성급했다고 하고, 끝까지 버티다 떨어지면 욕심냈다고 말한다. 하지만 완벽한 최고점 매도는 현실에서 거의 불가능하다.

국가데이터처 ‘가계금융복지조사’에 따르면 2024년 3월 말 기준 가구 평균 자산은 5억4022만원이며, 이 중 금융자산은 1억3378만원으로 집계됐다.

개인 투자자의 매매 과정에서 나타나는 ‘처분효과’는 대표적인 행동 편향으로 꼽힌다. 수익을 실현한 이후에도 심리적 부담이 이어지는 이유 역시 이 구조에서 비롯된다. 게티이미지

가계 자산에서 금융자산이 차지하는 비중이 적지 않은 만큼, 시장 변동에 따른 심리적 부담도 많은 사람들에게 낯설지 않은 일이 됐다.

매도 버튼은 언제나 그날의 정보와 상황 속에서 눌린다. 당신이 팔았던 이유는 단순하다. 그 순간, 가장 합리적인 선택이었기 때문이다.

다음 번 차트를 다시 보게 될 때, ‘얼마나 더 벌었는가’보다 ‘왜 그때 팔았는가’를 먼저 떠올리는 게 다음 판단을 바꾼다.