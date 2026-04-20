‘곡우’에 전국 곳곳 봄비…초여름 더위 주춤 [오늘날씨]

아침 최저 10~15도, 낮 최고 16~25도

봄비가 내려 백곡을 기름지게 한다는 절기상 ‘곡우(穀雨)’이자 월요일인 20일 전국 대부분 지역에 비가 내리며 초여름 더위가 한풀 꺾인다. 늦은 오후부터는 차차 맑아질 것으로 보인다.

지난 17일 오전 광주 북구 용봉동 전남대학교 교정에서 우산을 쓴 학생들이 걸어가고 있다. 광주 북구 제공

기상청에 따르면 제주도는 이날 늦은 오후까지, 중부지방(강원동해안 제외)과 전북, 전남권북부, 경상권내륙은 오전부터 오후 사이 비가 오는 곳이 있겠다. 새벽에는 충청권과 전북동부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기·서해5도 5㎜ 미만 △강원내륙·산지 5㎜ 미만 △대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만 △광주·전남북부·전북 5㎜ 미만 △대구·경북내륙·북동산지·경남내륙 5㎜ 미만 △제주도(19일부터) 5~20㎜다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전에 유의해야 한다. 또 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

기온은 아침까지 평년(최저 5~11도)보다 높다가 낮부터는 평년(최고 17~22도)과 비슷하겠다. 아침 최저기온은 10~15도, 낮 최고기온은 16~25도로 예상된다.

주요 도시 최저 기온은 △서울 13.7도 △인천 12.3도 △춘천 9.3도 △강릉 13.3도 △대전 14.7도 △대구 13도 △전주 15.5도 △광주 16도 △부산 16.2도 △제주 16.5도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 19도 △인천 16도 △춘천 18도 △강릉 23도 △대전 20도 △대구 23도 △전주 18도 △광주 20도 △부산 21도 △제주 19도다.

비가 내리면서 일부 지역의 건조특보는 해제될 가능성이 있으나, 강수량이 적어 건조특보가 유지되는 곳도 있겠다.

미세먼지는 수도권·충청권·광주·전북·제주권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 오후부터 북서풍을 따라 유입되는 황사 영향으로 대부분 중부 지역과 호남권은 오후부터, 그 밖의 지역은 밤에 농도가 더 높아지겠다.