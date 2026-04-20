김시우, PGA 시그니처 대회서 단독 3위… 상금 20억·시즌 5번째 톱10

RBC 헤리티지서 경쟁력 입증… 페덱스컵 10위 도약

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 시그니처 대회인 RBC 헤리티지(총상금 2000만 달러)에서 단독 3위에 오르며 세계 정상급 선수들과 어깨를 나란히 했다.

김시우가 19일(현지 시간) 미 사우스캐롤라이나주 힐턴헤드아일랜드 하버타운 골프링크스에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 RBC 헤리티지 최종 라운드 2번 홀 벙커에서 샷하고 있다. 김시우는 최종 합계 16언더파 268타 단독 3위로 대회를 마쳤다. 뉴시스

김시우는 20일(한국시간) 미국 사우스캐롤라이나주 힐턴 헤드 아일랜드 하버타운 골프 링크스(파71)에서 열린 대회 마지막 날 버디 4개, 보기 1개로 3타를 줄여 최종 합계 16언더파 268타를 기록했다.

선두와 4타 차 공동 3위로 최종일에 나선 김시우는 전반 2번(파5)과 4번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡아내며 추격에 나섰다. 후반에도 11번(파4)과 15번 홀(파5)에서 버디를 보태며 한때 공동 2위까지 올라섰으나, 마지막 18번 홀(파4)에서 보기를 범하며 단독 3위로 마무리했다. 상금 136만 달러(약 20억원)를 획득했으며, 페덱스컵 포인트 순위는 19위에서 10위로 9계단 상승했다.

올 시즌 김시우의 상승세는 뚜렷하다. 아메리칸 익스프레스 공동 6위를 시작으로 파머스 인슈어런스 오픈 공동 2위, WM 피닉스 오픈 공동 3위, 발레로 텍사스 오픈 공동 10위에 이어 이번 RBC 헤리티지까지 시즌 5번째 톱10에 올랐다. 시즌 총상금도 397만 달러(약 58억5000만원)까지 늘었다.

특히 RBC 헤리티지는 PGA 투어 시그니처 대회로, 세계랭킹 상위권 선수들이 대거 출전하는 무대다. 쟁쟁한 선수들 속에서 거둔 결과라는 점에서 의미가 크다.

우승은 맷 피츠패트릭(잉글랜드)이 차지했다. 스코티 셰플러(미국)와 18언더파 동타를 이룬 뒤 18번 홀 연장전에서 버디를 잡아내며 투어 통산 4승을 달성했다. 세계랭킹 1위 셰플러는 마스터스에 이어 2주 연속 준우승에 그쳤다.