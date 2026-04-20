이영지, 처음이자 마지막 성형 고백…“피곤하냐는 말 자주 들어 고민”

래퍼 겸 방송인 이영지가 콘서트 무대에서 최근 성형을 한 사실을 직접 밝혀 눈길을 끌었다.

이영지는 지난 19일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 세븐틴 유닛 도겸·승관의 공연 ‘DxS ‘소야곡’ ON STAGE’에 게스트로 출연했다. 이날 그는 선글라스를 착용한 채 무대에 올라 부석순의 ‘파이팅 해야지’를 열창하며 분위기를 이끌었다.

공연 도중 이영지는 선글라스를 쓴 이유에 대해 직접 설명했다. 그는 “대선배님들 콘서트에 예의 없이 선글라스를 끼고 온 것이 아니다”라며 “며칠 전 눈 밑 지방 재배치 수술을 했다”고 밝혔다. 이어 “혹시라도 오해를 살까 봐 미리 말씀드리는 것”이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이영지 인스타그램 캡처

갑작스러운 고백에 승관이 “그걸 왜 여기서 이야기하느냐”고 반응하자, 이영지는 “하늘 같은 선배님들이 오해하실까봐 그런 것이다. 이해해주셔서 감사하다”고 말하며 상황을 정리했다.

이후 그는 팬 커뮤니티티를 통해 수술을 결심하게 된 배경을 구체적으로 설명했다. 이영지는 “성형을 조장하는 것처럼 보일까 봐 말하지 않으려 했지만 솔직하게 밝힌다”며 “피곤하지 않은데도 피곤하냐는 말을 자주 들어 그게 늘 고민이었다”고 설명했다.

그는 “4년 동안 고민하다가 결정했다”며 “내 인생 처음이자 마지막 성형이다. 앞으로는 아무것도 하지 않을 것”이라고 강조했다.

눈 밑 지방 재배치는 눈 밑의 지방을 제거하거나 패인 곳으로 옮겨 심는 등 재배치, 꺼진 부위를 채우거나 불룩한 부분을 개선하는 시술이다. 인상을 밝게 보이게 하는 효과가 있는 것으로 알려졌으며, 앞서 방송인 박명수와 전현무, 남창희 등이 해당 시술을 받았다고 밝힌 바 있다.