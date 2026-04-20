국힘 지선 슬로건 발표…"깨끗·유능하게! 지역이 올라갈 시간"

"청렴하고 실력 갖춘 후보로 국민 체감할 변화 만들 것"

국민의힘은 20일 '깨끗하게! 유능하게! 지역이 올라갈 시간'을 6·3 지방선거에서 사용할 슬로건으로 정했다고 발표했다.



국민의힘 서지영 홍보본부장은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 슬로건을 공개하고, "국민의힘은 청렴성과 검증된 실력을 바탕으로 우리 당 후보들을 국민 앞에 내세우고, 깨끗하고 유능한 지방정부를 통해 지역 현안을 해결하며, 국민이 체감하는 변화를 만들어가겠다는 의지를 담았다"고 설명했다.



'깨끗함'은 범죄와 비리를 배격하는 공정의 원칙, '유능함'은 약속을 성과로 바꾸는 실행력을 의미하고, '지역이 올라갈 시간'은 지금이 바로 변화와 도약의 시점이라는 의미를 담았다고 한다.



서 본부장은 "이번 지방선거는 이재명 정권의 독주를 견제하고 도덕성 논란이 제기된 부적절한 후보를 세우는 민주당의 지방정부 장악을 막아내는 선거"라며 "저출생·고령화에 따른 인구 감소와 지역 소멸 위기, 고물가·고유가·고환율의 '3고(高)'로 어려움을 겪는 현실 속에 민생 회복과 지역 경제 활성화로 대한민국 위기를 극복해야 하는 선거"라고 말했다.



국민의힘은 이 슬로건을 지역, 세대, 계층에 맞게 변형해 '서울이 올라갈 시간', '내 삶이 올라갈 시간', '경제가 올라갈 시간', '복지가 올라갈 시간', '청년이 올라갈 시간' 등으로 활용한다는 계획이다.

<연합>